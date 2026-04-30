'Nóc nhà Đông Dương' rực đỏ Ngày Thống nhất non sông

TPO - Ngày 30/4, trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lễ thượng cờ trang nghiêm đã diễn ra trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m.

Ngay từ sáng sớm 30/4, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã rực rỡ sắc đỏ. Hàng nghìn du khách trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, cùng hướng về đỉnh cao 3.143m để tham dự nghi thức đặc biệt nhất trong ngày.

Trước thời khắc thượng cờ, không gian đỉnh Fansipan dường như lắng lại trong những thanh âm hào hùng của show diễn đặc biệt “Sắc Cờ miền biên ải”. Với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, chương trình tái hiện sống động lịch sử giữ nước và dựng xây của quân và dân vùng Tây Bắc bằng ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa ca, múa và hoạt cảnh.

Hàng nghìn du khách có mặt từ sớm để chứng kiến Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan mừng Ngày Thống nhất non sông.

Đúng 10h30 sáng, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên tại cột cờ cao nhất Việt Nam, tung bay kiêu hãnh giữa biển mây trắng và không gian ngoạn mục của đỉnh thiêng. Hàng trăm du khách đồng loạt đặt tay lên ngực, cất vang Quốc ca. Giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, khoảnh khắc ấy trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết – khi mỗi người không chỉ là khán giả mà trở thành một phần của nghi lễ.

Lễ thượng cờ diễn ra một cách trang nghiêm, xúc động.

Nhiều du khách không giấu được niềm tự hào khi tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan đúng dịp 30/4. Gia đình chị Trần Bảo Hương (Bắc Ninh) chia sẻ đây là lần đầu tiên đặt chân đến Fansipan và trực tiếp dự nghi lễ đặc biệt này. “Cảm xúc rất thiêng liêng và xúc động. Giữa không gian mây trời, khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tình yêu đất nước hơn bao giờ hết”.

Du khách đồng thanh hát vang Quốc ca giữa đại ngàn Tây Bắc.

Du khách đến từ Ấn Độ giương cao lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Fansipan.

Không chỉ du khách Việt, nhiều du khách quốc tế cũng hào hứng tham gia, hòa mình vào không khí lễ hội và tìm hiểu những giá trị văn hóa – lịch sử của Việt Nam. “Hành trình bằng cáp treo đã mở ra trước mắt tôi những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Và khi đứng tại cột mốc 3.143 m này, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hàng trăm du khách cùng nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ và ngắm nhìn lá cờ Việt Nam tung bay giữa trời, đó thực sự là một trải nghiệm rất ấn tượng và đáng nhớ” - du khách Mira đến từ Ấn Độ ấn tượng chia sẻ.

Rất nhiều các hoạt động hấp dẫn được Sa Pa tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dịp này, tại Sa Pa cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn níu chân du khách như Lễ hội hoa hồng diễn ra từ 25/4 - 3/5. Ngoài ra, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm đi vào vận hành của cáp treo Fansipan, đánh dấu hành trình đưa đỉnh Fansipan từ giấc mơ chinh phục thành biểu tượng du lịch quốc gia.