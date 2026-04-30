Nhiều trẻ nhập viện do biến chứng nặng của bệnh Tay - Chân - Miệng

TPO - Nhập viện với sốt cao, mạch nhanh bất thường và nguy cơ biến chứng nặng, bé gái 12 tháng tuổi mắc Tay - Chân - Miệng độ 2A là một trong nhiều trường hợp đáng lo ngại đang gia tăng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 những ngày đầu hè, gióng lên cảnh báo về diễn biến khó lường của dịch bệnh và nguy cơ bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị nếu phụ huynh chủ quan.

Nhập viện trong tình trạng sốt tới 39,3°C, nôn nhiều, ăn uống kém và xuất hiện các nốt phỏng nước rải rác ở tay, chân, bé gái N.M.C (12 tháng tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh Tay - Chân - Miệng độ 2A với nguy cơ biến chứng tuần hoàn. Tại thời điểm thăm khám, mạch của trẻ lên tới 152 lần/phút, nhịp thở 32 lần/phút, tiềm ẩn khả năng chuyển nặng nếu không được theo dõi sát.

Trẻ mắc Tay-Chân-Miệng điều trị tại

﻿BV Trung ương Quân đội 108.

Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh nhi đã được theo dõi liên tục bằng monitor để kiểm soát các chỉ số sinh tồn như mạch, nhiệt độ, nhịp thở và độ bão hòa oxy máu. Nhờ phát hiện kịp thời và điều trị đúng hướng, sức khỏe của trẻ hiện đã ổn định. Bệnh nhi được chăm sóc trong môi trường cách li riêng biệt, đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn và hạn chế lây chéo.

Không chỉ là ca bệnh đơn lẻ, theo ghi nhận tại bệnh viện, những tuần đầu mùa hè, số ca mắc Tay - Chân - Miệng đang gia tăng rõ rệt, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến phức tạp, đe dọa biến chứng thần kinh và tim mạch.

ThS Lê Minh Ngọc, Điều dưỡng trưởng Khoa Nhi cho biết: "Tay - Chân - Miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra, thường gặp nhất là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Đáng chú ý, EV71 là chủng virus có khả năng gây biến chứng nặng như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim hoặc phù phổi cấp. Bệnh lây lan nhanh qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi khi hệ miễn dịch còn non yếu".

Diễn tiến của bệnh thường trải qua nhiều giai đoạn. Thời kì ủ bệnh kéo dài từ 3 đến 7 ngày với biểu hiện không rõ ràng. Sau đó, trẻ bước vào giai đoạn khởi phát với các triệu chứng như sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi, biếng ăn hoặc tiêu chảy. Khi bệnh toàn phát, các dấu hiệu điển hình xuất hiện rõ rệt như loét miệng gây đau, chảy nhiều nước bọt và các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối hoặc vùng mông.

Các chuyên gia cảnh báo, việc nhận biết mức độ bệnh có ý nghĩa quan trọng trong xử trí. Ở giai đoạn nhẹ, trẻ chỉ có phát ban hoặc loét miệng. Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể xuất hiện tình trạng giật mình, sốt cao, nôn nhiều, lừ đừ hoặc quấy khóc bất thường. Nặng hơn, các dấu hiệu thần kinh và tim mạch như mạch nhanh, run chi, yếu liệt, thở gấp hay da nổi vân tím có thể xuất hiện, thậm chí dẫn tới sốc, ngưng thở và nguy cơ tử vong.

Một trong những dấu hiệu sớm của biến chứng thần kinh là tình trạng giật mình chới với khi trẻ đang nằm hoặc ngủ. Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi phát hiện biểu hiện này, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay lập tức.

Phỏng nước do bệnh Tay - Chân - Miệng

Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, việc chăm sóc và phòng ngừa đúng cách đóng vai trò then chốt. Trẻ cần được giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và tắm rửa hằng ngày. Vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lí giúp hạn chế tổn thương do loét miệng. Chế độ ăn nên ưu tiên thức ăn lỏng, dễ tiêu, chia nhỏ bữa và tránh các món cay nóng gây đau. Khi trẻ sốt, việc sử dụng thuốc cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, kết hợp các biện pháp hạ nhiệt an toàn.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, nhiều phụ huynh vẫn có tâm lí chủ quan khi cho rằng trẻ chỉ bị sốt phát ban thông thường, hoặc chờ đến khi các nốt phỏng xuất hiện rõ mới đưa đi khám. Trên thực tế, biến chứng do EV71 có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong vài giờ, làm mất đi “thời gian vàng” điều trị.

Trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc, giật mình bất thường, đi đứng loạng choạng, run tay chân, nôn nhiều, lừ đừ hoặc có biểu hiện khó thở, tim đập nhanh. Chủ động theo dõi và phát hiện sớm vẫn là yếu tố quyết định giúp bảo vệ trẻ trước nguy cơ biến chứng nguy hiểm của bệnh Tay - Chân - Miệng.

