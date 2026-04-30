Hà Nội: Đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng trong vùng phát thải thấp

TPO - Theo đề xuất của Hà Nội, xe máy xăng kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp. Xe máy xăng kinh doanh không sử dụng nền tảng bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm quy định.

UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, dự thảo quy định, xe máy chạy xăng sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Đối với xe máy xăng kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ sẽ cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định. Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được ban hành.

Vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa cho xe máy xăng, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa được ưu tiên bố trí tại nơi công cộng do UBND phường, xã đề xuất.

Dự thảo cũng yêu cầu doanh nghiệp không giao lệnh vận chuyển đối với xe máy chạy xăng đi vào vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố; thực hiện khóa tài khoản có thời hạn trên phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải đối với trường hợp người điều khiển vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hoặc dừng đỗ đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định.

UBND TP. Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện (chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính khoảng 10-15%).

Còn theo số liệu của các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, hiện nay số lượng xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải tại Hà Nội gồm 126.526 xe. Trong đó, hãng Be Group là 47.881 xe; Grab (65.593 xe); GSM (13.052 xe). Ngoài ra, còn nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải tự phát nên chưa thống kê chính xác.

Hiện xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng gần 90% nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng và khó kiểm soát của loại hình xe mô tô, xe gắn máy và các loại tương tự tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa gây ra nhiều tồn tại và bất cập.