Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị chèn qua người tử vong

Chúc Trí

TPO - Trong lúc phà đang cập bến, nhưng chưa cập bờ hẳn, bà T. đã vội bước xuống nên bị mỏ phà chèn qua người dẫn đến tử vong.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Thanh (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long. Khi phà đang tiến vào bến, mỏ phà chưa tiếp giáp hoàn toàn với lối lên, bà Thanh đã vội bước xuống nên hụt chân. Do phà đang tiến, nên mỏ phà đã chèn trực tiếp lên người bà Thanh.

Vụ tai nạn khiến bà Thanh bị đa chấn thương nặng và tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Long đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phương tiện liên quan. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành làm việc với chủ bến đò và người điều khiển phương tiện để kiểm tra giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn cũng như các điều kiện an toàn kỹ thuật của phà.

Chúc Trí
#đường thủy #tai nạn #phà #nguy kịch #đồng tháp #bà Thanh

