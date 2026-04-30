Xã hội

Hàng vạn người về quê Bác ngày thống nhất non sông

Thu Hiền

TPO - Trong ngày thống nhất đất nước, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Video: Hàng vạn người về quê Bác ngày thống nhất non sông
Ngày 30/4, dòng người nối dài khắp các lối đi vào Làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿ ở xã Kim Liên, Nghệ An. Trên tay nhiều người là những bó hoa tươi thắm, thành kính dâng lên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không chỉ người dân Nghệ An, du khách từ Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác cũng tìm về thăm quê Bác trong dịp nghỉ lễ. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, mong muốn các em hiểu hơn về cuộc đời giản dị và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khu nhà tranh đơn sơ, những kỷ vật nhuốm màu thời gian cùng không gian làng quê mộc mạc khiến nhiều du khách xúc động﻿. Với nhiều người, chuyến về thăm quê Bác không đơn thuần là hành trình tham quan mà còn là dịp để tìm lại những giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và ký ức lịch sử thiêng liêng.
Trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cựu chiến binh Nguyễn Bá Toàn (77 tuổi, trú Hà Tĩnh) cho biết, đây là lần thứ hai ông về thăm quê Bác, nhưng chuyến đi năm nay đặc biệt hơn khi có cả con cháu đi cùng. Ông Toàn nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhắc đến vị lãnh tụ của dân tộc: “Mỗi lần về quê Bác tôi đều rất nghẹn ngào. Tôi luôn dạy con cháu phải sống gương mẫu, yêu nước, chăm chỉ học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Người”.
Trong dòng người về Làng Sen, nhiều gia đình lần đầu được đặt chân đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Đào Quế Phương (40 tuổi, trú Hà Nội) cùng hai con gái Lê Hoàng Phương Vy và Lê Ngọc Anh Thư chọn quê Bác là điểm tham quan đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. “Tôi muốn các con được tận mắt nhìn thấy nơi Bác Hồ﻿ sinh ra và lớn lên để hiểu hơn về cuộc sống giản dị của Người. Đọc sách hay xem trên tivi là một chuyện, nhưng khi trực tiếp đến đây, các con cảm nhận rõ hơn về lịch sử và thêm yêu quê hương, đất nước”, chị Quế Phương chia sẻ.
Bên mái nhà tranh, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên kể về những năm tháng ấu thơ của Bác Hồ.
Dù đã nhiều lần về thăm quê Bác, nhưng với Phùng Thị Huyền Anh (18 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An), cảm xúc vẫn luôn đặc biệt và xúc động. “Em rất vui khi được về thăm quê Bác đúng dịp 30/4. Qua chuyến đi này, em hiểu hơn về cuộc đời và công lao của Bác Hồ đối với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”, Huyền Anh nói.
Ngôi nhà mái tranh đơn sơ của gia đình Bác Hồ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.
Dù thời tiết có mưa, dòng người vẫn nườm nượp về Khu di tích Kim Liên, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị mở cửa xuyên trưa, kéo dài thời gian phục vụ buổi chiều và huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên để đón tiếp, hướng dẫn du khách. Từ nay đến dịp lễ hội Làng Sen và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách dự báo tiếp tục tăng mạnh. Công tác đón tiếp đang được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa khi về với quê hương của Người.

#quê Bác #ngày thống nhất #lịch sử Việt Nam #đại lễ #tình cảm dân tộc #Khu di tích Kim Liên #Nghệ An

