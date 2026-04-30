Hàng vạn người về quê Bác ngày thống nhất non sông

TPO - Trong ngày thống nhất đất nước, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không chỉ người dân Nghệ An, du khách từ Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác cũng tìm về thăm quê Bác trong dịp nghỉ lễ. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, mong muốn các em hiểu hơn về cuộc đời giản dị và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên mái nhà tranh, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên kể về những năm tháng ấu thơ của Bác Hồ.