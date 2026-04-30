Phường Hai Bà Trưng: Từ hạ bỏ rào sắt công viên đến hiện thực hóa giấc mơ 'Rừng trong thành phố'

TP - Công viên Thống Nhất đang trải qua một cuộc đại cải cách về diện mạo và tư duy quản lý. Với định hướng trở thành một công viên mở hoàn toàn, nơi đây không chỉ là điểm đến nghỉ ngơi mà còn hiện thực hóa khát vọng “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng nhấn mạnh.

Gỡ bỏ “rào cản”, nối dài không gian di sản

Từ khi hạ rào Công viên Thống Nhất đã thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục. Sau khi hoàn thành hạ rào sắt, kết hợp chỉnh trang hè phố đoạn Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu công viên trung tâm Thủ đô đã hoàn toàn trở thành công viên mở.

Khối biểu tượng Trái tim tình yêu Việt Nam gốm men lam vẽ trên nền sứ trắng tại Công viên Thống Nhất

Việc mở cửa công viên không chỉ đơn thuần là tháo dỡ một vật cản vật lý. Đó là sự cộng hưởng giá trị với phố đi bộ Trần Nhân Tông và vườn hoa Thiền Quang, tạo thành một chỉnh thể không gian văn hóa - du lịch xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô và du khách.

Không còn bó hẹp trong khái niệm một không gian công cộng chỉ dành cho việc đi bộ hay tập thể dục, Công viên Thống Nhất sau khi được “mở rào” đã trở thành một điểm đến đa trải nghiệm đầy sức hút. Những thảm cỏ xanh mướt giờ đây thường xuyên rộn ràng tiếng cười của các bạn học sinh đến dã ngoại. Với giới trẻ, những góc “check-in” mới toanh biến nơi đây thành một “studio ngoài trời”.

Đặc biệt, sự kết nối không ranh giới với không gian phố đi bộ và vườn hoa Thiền Quang đã đưa bước chân của rất nhiều du khách quốc tế đến khám phá, để họ cảm nhận trọn vẹn sự giao thoa giữa nhịp sống văn hóa sôi động và không gian nghỉ ngơi thư thái của người dân Thủ đô.

Phát triển không gian xanh để người dân được thụ hưởng

Để việc nâng cấp có tính tổng thể, bài bản UBND phường Hai Bà Trưng đã và đang quyết liệt triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dù gặp phải những vướng mắc về thủ tục chuyển tiếp giữa các đơn vị tư vấn và quản lý cũ, chính quyền địa phương hiện đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn mới trên nguyên tắc kế thừa để đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đồ án quy hoạch dự kiến, 50ha diện tích của Công viên Thống Nhất sẽ được chia thành 6 phân khu chức năng chuyên biệt, mang tính kết nối cao, bao gồm: Khu Văn hóa Lịch sử (phía Tây): Được coi là “xương sống văn hóa”, nơi tổ chức các tuyến dạo nghi lễ và trưng bày ngoài trời, kết nối ký ức với hiện tại; Khu Tổ hợp Thương mại - Sáng tạo (Góc Tây Bắc): Lớp đệm năng động với các mô hình kinh tế sáng tạo, workshop và café sách; Khu Quảng trường - Tổ chức sự kiện (phía Bắc): Không gian tụ hội quy mô lớn ngay cổng chính, thể hiện tinh thần “Thống Nhất” qua không gian mở đa chức năng; Khu Vui chơi Vận động (phía Đông Bắc): Dành cho thể thao đa thế hệ, mang đậm “hơi thở đô thị” tương tác; Khu Dịch vụ không gian cộng đồng (phía Đông): Mặt tiền tiếp cận chính từ phía khu dân cư, ưu tiên sự thân thiện cho người đi bộ; Khu Sinh thái - Vành đai xanh (phía Nam): Duy trì cấu trúc cây xanh hiện trạng và tạo vòng trải nghiệm liên tục.

Sự thay đổi diện mạo của Công viên Thống Nhất chính là minh chứng cho tư duy quy hoạch hiện đại: Phá bỏ những rào cản ngăn cách con người với thiên nhiên, đưa không gian công cộng trở về đúng giá trị thực của nó - là nơi mọi người dân đều có thể tự do tận hưởng bầu không khí trong lành của "rừng trong phố".