Phường Hoàn Kiếm: Chính quyền số hiện đại, vận hành trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

TP - Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược chuyển đổi số TP Hà Nội, hướng đến xây dựng chính quyền số hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, cá thể hóa theo nhu cầu của người sử dụng.

Cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, TP Hà Nội, phường đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng chính quyền số hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; hình thành chính quyền thông minh với khả năng quản trị chủ động, dự báo, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, cá thể hóa theo nhu cầu của người sử dụng.

Điều quan trọng, theo đại diện UBND phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở năng lực nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dùng chung của Thủ đô, tuân thủ kiến trúc tổng thể, kết nối - chia sẻ, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sẽ bảo đảm hiệu quả, minh bạch và an toàn, vận hành thông suốt, toàn trình, phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, quản trị, điều hành và cung ứng dịch vụ công của chính quyền phường, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và các đại biểu thực hiện nghi lễ Gắn biển Trạm truyền thông số - Studio dLocals Hoàn Kiếm. Ảnh: Hồng Giang

“Trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2027, chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh, trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước cũng chiếm 100%. Đặc biệt, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 95%”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nêu rõ.

Theo vị này, phường cũng đặt mục tiêu, tỷ lệ hồ sơ công việc của phường được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ nhiệm vụ UBND phường được theo dõi, giám sát, đánh giá trên môi trường điện tử đạt 100%...

Trong các chỉ tiêu về xã hội số, phường xác định, có khoảng hơn 70% dân số trưởng thành trên địa bàn có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; hơn 95% người dân có sổ sức khỏe điện tử; tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt từ 80% trở lên.

Phường sẽ tiếp tục phối hợp số hóa dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai; thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền...

Trao đổi thêm, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, phường đặt mục tiêu thử nghiệm thành công tối thiểu 3 mô hình đột phá được thành phố đánh giá, lựa chọn nhân rộng. Về quản trị, điều hành, phường yêu cầu 100% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu số và dashboard.

“Giảm tối thiểu 20% thời gian xử lý các quy trình liên thông. Số lượng hội nghị trực tiếp chiếm không quá 40% và số lượng hội nghị trực tuyến chiếm không ít hơn 60% tổng số hội nghị; thực hiện tinh giản 20% số lượng hội nghị, cuộc họp trong năm. Giảm ít nhất 20% số lượng văn bản ban hành”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nêu rõ và nhấn mạnh rằng, điều này sẽ khắc phục độ trễ của báo cáo giấy truyền thống...

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Phường Hoàn Kiếm đã thí điểm không gian làm việc số “HanoiWork”, cho phép số hóa toàn bộ quy trình xử lý công việc, điều hành và phối hợp liên thông giữa các đơn vị; từng bước hình thành môi trường làm việc không giấy tờ, minh bạch, hiệu quả, dựa trên dữ liệu. Ảnh: PV

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ phận, cán bộ, công chức thuộc phường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm các yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn. Kiên quyết phòng, chống lãng phí cả về tài chính và thời gian; kiểm soát hiệu quả đầu tư ngay từ khâu chủ trương, danh mục nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực. Đồng thời, đảm bảo thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Kết hợp hài hòa giữa các nhiệm vụ thường xuyên (hoàn thiện thể chế, hạ tầng, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực) với các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo.

“Mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng các chỉ số đo lường (KPI) cụ thể, được theo dõi, giám sát minh bạch trên môi trường số. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện; đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ, đề xuất điều động, thay thế cán bộ khi cần thiết”, đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Để cụ thể hóa vấn đề này, phường đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện tại từng bộ phận, cán bộ, công chức được phân công phụ trách; bảo đảm bám sát thực tiễn địa phương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; tổ chức triển khai theo mô hình OKR, lượng hóa các chỉ số đánh giá kết quả (KPI) gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND phường gửi kế hoạch triển khai chi tiết và kết quả tổ chức thực hiện về Phòng Văn hóa - Xã hội phường để tổng hợp, cập nhật, theo dõi tập trung theo quy định và phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND phường.

Mới đây, UBND phường đã ra mắt mô hình “Trạm truyền thông số Studio dLocals Hoàn Kiếm”, bước đầu hình thành không gian sáng tạo nội dung số mang bản sắc địa phương, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phường trên môi trường số theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phường đã phối hợp tổ chức thành công 3 phiên livestream và các video ngắn tuyên truyền chính sách trong các lĩnh vực thuế, kinh doanh, chuyển đổi số với chủ đề “Đồng hành cùng hộ kinh doanh hiểu đúng chính sách thuế”. Nội dung các phiên được thiết kế theo hướng thiết thực, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tiễn của hộ kinh doanh, thu hút hơn 13 triệu lượt tiếp cận, gần 1 triệu lượt xem và tương tác. Các nội dung trao đổi, giải đáp được thực hiện công khai, trực tiếp, góp phần tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách.

Kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc chuyển đổi phương thức truyền thông chính sách từ “một chiều” sang “tương tác số”, tăng cường tính minh bạch, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời khẳng định vai trò chủ động, đồng hành của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ cộng đồng kinh doanh thích ứng với môi trường số.

UBND phường cũng đã chủ động ứng dụng hệ thống camera giám sát trong công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, qua đó triển khai hiệu quả hình thức xử lý vi phạm “phạt nguội”. Việc ghi nhận, xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu hình ảnh giúp đảm bảo tính khách quan, minh bạch, chính xác, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Đáng chú ý, UBND phường đã chủ động triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái (flycam) trong công tác giám sát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt tại các địa bàn phức tạp, ngõ nhỏ, khu vực khó tiếp cận bằng phương thức kiểm tra truyền thống. Việc ứng dụng flycam đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cho phép theo dõi hiện trạng xây dựng một cách trực quan, liên tục và trên diện rộng; kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng sai phép, không phép ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, giải pháp này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào kiểm tra thủ công, tiết kiệm nhân lực, thời gian, và hạn chế bỏ sót vi phạm.