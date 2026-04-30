Thời tiết kỳ nghỉ lễ 30/4 trên cả nước ra sao?

Nguyễn Hoài

TPO - Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có những ngày ít mưa, trời nắng trong suốt kỳ nghỉ lễ trước khi chuyển mưa dông vào khoảng chiều tối 3/5, khu vực Tây Bắc Bộ mưa dông sớm hơn, từ chiều tối 2/5 và ngày 3/5. Các khu vực khác trời nắng, ít mưa.

Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (30/4-2/5), khu vực Đông Bắc Bộ có mây vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa cục bộ ở một vài nơi. Từ chiều tối 3/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trong ngày 30/4 và 1/5, nhiệt độ thấp nhất khu vực này từ 21-24 độ, vùng núi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Sang ngày 2-3/5, nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 30-33 độ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (30/4-1/5) trời nắng, ít mưa. Từ chiều tối ngày 2/5 đến ngày 3/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng hai ngày 2-3/5, nhiệt độ cao nhất lên 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

thoitiet.jpg
Miền Bắc ít mưa, trời hửng nắng nhẹ, rất phù hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Thủ đô Hà Nội trong suốt 4 ngày nghỉ lễ trời có mây vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, riêng chiều tối và đêm 3/5, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ngày 30/4 và 1/5 từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Sang ngày 2-3/5, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Khu vực Thanh Hoá đến Huế trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ trời nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Thanh Hoá – Nghệ An trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Từ 1-3/5, khu vực này trời nắng, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng ngày 3/5 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ) trong suốt kỳ nghỉ lễ trời nắng, ít mưa, riêng Đà Nẵng – Quảng Ngãi chiều tối 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng ngày 3/5, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

thoitiet3.jpg
Thời tiết Đà Nẵng khá đẹp trong những ngày nghỉ lễ.

Tây Nguyên suốt kỳ nghỉ lễ trời nắng, ít mưa, riêng chiều tối vào đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ tại một số nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày và đêm 30/4 trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 1-3/5, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 3/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày 30/4 trời oi nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Từ ngày 1-3/5, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, riêng chiều tối 3/5 có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết nghỉ lễ 30/4 #thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay

