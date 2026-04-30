'Áo xanh' thắp lửa lý tưởng từ màn ảnh rộng, thước phim đỏ

TPO - Trong khí thế kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), mô hình “Rạp phim Thanh niên” và “Thước phim đỏ” đã trở thành nhịp cầu cảm xúc, nối liền quá khứ hào hùng với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Xem phim hay, sống có lý tưởng

Những ngày cuối tháng Tư này, Đoàn phường Bình Đức (tỉnh An Giang) ra mắt mô hình “Rạp phim thanh niên” với slogan “Xem phim hay – Sống có lý tưởng”. Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được lựa chọn để trình chiếu.

Trước màn hình tivi, khán giả là cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn phường chăm chú theo dõi và hoàn toàn chinh phục bởi tinh thần kiên cường, ý chí chiến đấu và hy sinh của quân và dân ta nơi đất thép Củ Chi một thời hoa lửa.

Khán giả thanh niên theo dõi phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Ảnh: ĐPBĐ

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trần Hạnh Quyên – Bí thư Đoàn phường Bình Đức cho biết, ý tưởng mô hình “Rạp phim thanh niên” nhen nhóm từ thực tế hoạt động năm 2025 khi Đoàn phường tổ chức hoạt động xem phim “Mưa đỏ” tại rạp chiếu phim. Bộ phim đã mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc, giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử, đồng thời những cựu chiến binh có dịp chia sẻ về một thời hoa lửa, từ đó tạo sự gắn kết ý nghĩa giữa thế hệ đi trước và tuổi trẻ hôm nay.

Đặc biệt, động lực xây dựng mô hình còn đến từ truyền thống gia đình cách mạng, có ông bà, ba mẹ trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến. Nhiều câu chuyện của năm tháng cầm súng chiến đấu gian khổ đã được kể trong những bữa cơm gia đình.

“Mỗi dịp 30/4, nhà tôi đều làm mâm cơm cúng giỗ đồng đội của ba. Là một cán bộ Đoàn, tôi tự nhủ mình phải có trách nhiệm "truyền lửa". Các bạn trẻ phải biết ơn, tư tưởng phải vững, phải yêu nước thì mới có thể xung kích trong mọi hoạt động”, chị Quyên bộc bạch.

"Đoàn phường nhận thức rõ, phim truyện điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh được xây dựng dựa trên bối cảnh lịch sử, có yếu tố hư cấu, sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, với góc nhìn giáo dục lý tưởng, chúng tôi xem đây là dịp khơi gợi người trẻ quan tâm, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, trân trọng giá trị của hòa bình", chị Quyên nói.

Theo chị Quyên, mô hình “Rạp chiếu phim thanh niên” được định hướng duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần đưa phương thức giáo dục truyền thống gần gũi, sinh động và dễ khắc sâu vào tâm trí của người trẻ lớn lên trong thời bình.

“Chúng tôi mong muốn mỗi bộ phim không chỉ dừng lại ở góc độ giải trí, còn là một bài học khơi dậy việc tìm hiểu lịch sử, lý tưởng sống, góp phần hình thành nhận thức và trách nhiệm của người trẻ với quê hương, đất nước”, chị Quyên nói.

Những "thước phim đỏ" và bản lĩnh lý luận

Cũng những ngày tháng 4 lịch sử này, tại phường Tây Hồ (TP Hà Nội), buổi chiếu phim “Mùi cỏ cháy” diễn ra tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Chính trị phường Tây Hồ, thu hút sự theo dõi của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Bộ phim tái hiện 81 ngày đêm rực lửa tại Thành cổ Quảng Trị.

Buổi chiếu phim "Mùi cỏ cháy" do Đoàn phường Tây Hồ tổ chức. Ảnh: ĐPTH

Phim "Mùi cỏ cháy" của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, kịch bản do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chấp bút dựa trên cuốn nhật ký nổi tiếng “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.

Anh Đinh Ngọc Thanh – Bí thư Đoàn phường Tây Hồ cho biết, đây là một trong những hoạt động gắn với mô hình “Thước phim đỏ” – sáng kiến mới của Đoàn phường được triển khai từ đầu năm 2026, nhằm đổi mới phương thức giáo dục truyền thống.

Định kỳ mỗi tháng một lần, chúng em chủ động tìm kiếm các thước phim, bộ phim tài liệu về lịch sử, cách mạng Việt Nam để trình chiếu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị.

Đoàn phường chọn phim "Mùi cỏ cháy" vì dựa trên cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Những sinh viên thời chiến cũng trạc tuổi các bạn đoàn viên bây giờ, sự hy sinh của họ dễ chạm đến trái tim người trẻ hơn là những bài giảng thuần lý thuyết”, anh Đinh Ngọc Thanh cho biết.

Chương trình giao lưu giáo dục truyền thống. Ảnh: ĐPTH

Đặc biệt, hoạt động mô hình “Thước phim đỏ” dịp này gắn với sinh hoạt của Câu lạc bộ Lý luận trẻ phường Tây Hồ và tọa đàm giao lưu truyền thống. Buổi tọa đàm không chỉ có 12 thành viên câu lạc bộ mà còn mở rộng đến các cơ sở Đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Trực tiếp trao đổi, chia sẻ có cựu chiến binh, đại diện CLB Mạch nguồn (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã tạo nên sự kết nối thế giới và chiều sâu về lý luận.

Viết tiếp bản hùng ca bằng hành động

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, tinh thần chiến thắng và đoàn kết thống nhất 30/4 được Đoàn phường Bình Đức và Tây Hồ cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động an sinh xã hội sâu sắc.

Tuổi trẻ phường Tây Hồ đã tổ chức đoàn dâng hương tại tượng đài Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn; liên hoan văn nghệ “Giai điệu tự hào – Rạng rỡ Việt Nam”; tuyên truyền trên trang Fanpage Đoàn phường về ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4 qua các infographic và video ngắn.

Tuổi trẻ phường Bình Đức hướng tới kế hoạch số hóa các tư liệu về Bác Hồ và các anh hùng dân tộc để trình chiếu tại các trường học.

Nhiều hoạt động ý nghĩa "uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ phường Bình Đức được tổ chức. Ảnh: ĐPBĐ

Đoàn viên thanh niên Tây Hồ tại chương trình. Ảnh: ĐPTH