Xác định nguyên nhân người đàn ông nằm trên nóc ca pô ô tô đang chạy

Thanh Hà

TPO - Do mâu thuẫn trong gia đình, một người đàn ông ở Hà Nội đã nằm lên nóc ca pô xe ô tô đang chạy trên đường gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vụ việc.

Liên quan đến vụ người đàn ông nằm trên nắp ca pô ô tô đang chạy trên đường ở Hà Nội vào sáng 29/4, cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, ông Cao Văn L. (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.XX di chuyển trên QL32 hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Lúc này, anh Lê Đình Q. (SN 1992, trú Hà Nội) - con rể ông L. nằm trên nắp ca pô.

Theo đó, ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông L. Hằng ngày, anh Q. sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, ông L. đã đòi lại xe, nhưng anh Q. không đồng ý.

Khi ông L. chở hai cháu (con của anh Q.) đi học, anh Q. đã trèo lên và nằm trên nóc ca pô để ngăn cản. Do bực tức, ông L. vẫn điều khiển xe tham gia giao thông.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xã Quảng Oai tiếp tục xử lý theo quy định.

