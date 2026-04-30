Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Thu Loan

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa...

Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội từ rất sớm, vào năm 1954. Việt Nam lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi năm 1956.

Hai nước thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện năm 2003 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Quan hệ chính trị - ngoại giao luôn giữ vai trò chủ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được phát triển và trở thành động lực chính. Việt Nam và Ấn Độ đều là đối tác thương mại lớn của nhau, với kim ngạch thương mại tăng mạnh qua các năm.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh cũng là một trong những trụ cột của hợp tác song phương, với nhiều hoạt động hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đào tạo cán bộ…

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục - đào tạo phát triển tốt đẹp, giữ vai trò cầu nối gắn kết hai quốc gia.

