Công bố dung tích thực của xe máy trong vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - Cơ quan chức năng đã có kết quả giám định chiếc xe trong vụ nam sinh lao xuống mương khiến cựu thiếu tá cảnh sát giao thông bị khởi tố. Theo đó, phương tiện mà nam sinh này sử dụng hôm xảy ra tai nạn đã được “độ” dung tích động cơ từ 50cc lên hơn 155cc.

Video ghi lại vụ tai nạn.

Ngày 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định chiếc xe máy nhãn hiệu ESPERO, biển số 47AB-325.78 – phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa 15/4 trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng.

Đây là vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố một cựu thiếu tá cảnh sát giao thông (CSGT) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Kết luận giám định xác định số khung và số máy của xe là nguyên thủy của xe. Tuy nhiên, dung tích động cơ thực tế đo được là 155,7 cm³.

Theo cơ quan giám định, mẫu xe ESPERO khi xuất xưởng chỉ có dung tích 49,5 cm³ (xe 50cc). Việc tăng dung tích động cơ có thể được thực hiện bằng cách “đôn dên” (tăng hành trình piston) và “xoáy nòng” (mở rộng xi lanh, lắp piston lớn hơn).

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h29 ngày 15/4/2026, tại Km 198+200 Quốc lộ 29 (đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại địa phương) tử vong.

Thời điểm trên, em Q. điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78 lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết. Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ được tay lái, phương tiện đã lao xuống mương thoát nước bên trái đường.

Theo kết quả xác minh, trước đó khoảng 11h20 cùng ngày, cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (thuộc Trạm CSGT Kông Búk, Công an tỉnh Đắk Lắk) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện em Q. có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, ông Hoàng không ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định mà điều khiển mô tô đặc chủng truy đuổi phía sau.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ mà rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Liên quan đến phương tiện, cơ quan chức năng xác định em V.Đ.Q. tại thời điểm xảy ra vụ việc 17 tuổi 5 tháng 28 ngày, đủ điều kiện điều khiển xe dưới 50cc theo quy định. Chủ sở hữu chiếc xe mang biển số 47AB-325.78 là anh ruột của nạn nhân.

#Đắk Lắk #xe máy #tử vong #lao xuống mương #nam sinh #khởi tố #thiếu tá #cảnh sát giao thông

