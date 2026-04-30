Lá đại kỳ vượt hơn 400km kết nối những miền đất anh hùng

TPO - Hành trình hơn 400km của lá đại kỳ từ Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Quảng Trị) đến Km số 0 đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ, Nghệ An) không chỉ kết nối hai “địa chỉ đỏ”, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần tri ân lịch sử tới thế hệ trẻ hôm nay.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Đoàn thanh niên xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Km0 đường Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ Tân Kỳ phối hợp tổ chức căng lá đại kỳ được gửi từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị). Lá cờ đỏ sao vàng rộng 75m2 đã vượt quãng đường hơn 400km từ vùng đất lũy thép Vĩnh Linh đến với điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, mang theo tình cảm, niềm tự hào và thông điệp tri ân lịch sử của thế hệ hôm nay.

Tuổi trẻ Tân Kỳ căng lá cờ Tổ quốc được gửi từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) tại Km0.

Hoạt động thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia với nhiều nội dung ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu truyền thống lịch sử, sinh hoạt chính trị và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chị Đặng Thị Quý - Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ: “Hành trình về địa chỉ đỏ không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay”.

Theo chị Quý, việc đón nhận lá đại kỳ từ Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải còn là biểu tượng kết nối giữa các địa danh lịch sử, nhắc nhớ thế hệ trẻ về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc để giành lại độc lập, tự do và thống nhất non sông.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Tân Kỳ thể hiện quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc Km0.

Cột mốc Km0 đường Hồ Chí Minh (xã Tân Kỳ, Nghệ An) là điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại – con đường chiến lược góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vùng đất Trại Lạt xưa, thuộc miền thượng Trà Lân lịch sử, từng là nơi nghĩa quân Lam Sơn luyện binh, tích trữ lương thảo trong kháng chiến chống quân Minh. Đến thời chống Mỹ, nơi đây tiếp tục được chọn làm điểm tập kết chiến lược của Bộ đội Trường Sơn trước khi hành quân vào Nam.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, Bộ Tư lệnh Trường Sơn triển khai xây dựng tuyến đường chiến lược Bắc – Nam với điểm xuất phát từ Tân Kỳ đi Chơn Thành (Bình Phước). Hàng vạn công binh, thanh niên xung phong đã tham gia mở đường, vận chuyển quân lương, vũ khí giữa mưa bom bão đạn.

Năm 1990, cột mốc Km0 được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Đến năm 2013, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.