Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

Trường Phong

TPO - Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 27 về tình hình chủ yếu các địa phương quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Theo kết luận, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình chủ yếu các địa phương quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thành điều chỉnh, công bố Quy hoạch cấp tỉnh trong quý II/2026; TPHCM (đăng ký hoàn thành trong tháng 10/2026) và một số địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ, không để ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án trọng điểm tại địa bàn.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố bảo đảm tính thống nhất với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; tiếp tục tập trung phân công, điều động cán bộ cho cơ sở theo đúng tinh thần "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo kết luận của Trung ương, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Kết luận nêu rõ, các bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc tại địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị. Hoàn thành xử lý sắp xếp, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý II/2026.

Ban Bí thư lưu ý tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đặc biệt lưu ý giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nhất là tại các địa phương sau sáp nhập, hợp nhất. Công tác kiểm tra, giám sát phải phát hiện sớm và kịp thời xử lý những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ sở.

Về một số kiến nghị, đề xuất về quản lý biên chế, chính sách tiền lương, vị trí việc làm,... kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, đã có trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng thông báo đến Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền, trường hợp chưa giải quyết được ngay phải thông báo cho địa phương biết.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư để hoàn thiện Báo cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đảng Trung ương theo dõi sát tình hình các địa phương, kịp thời báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

#Sắp xếp thôn bản #Sắp xếp tổ dân phố #Ban Bí thư #Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố

