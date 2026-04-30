Sức khỏe

Bệnh viện lớn nhất phía Nam có tân giám đốc

Lê Nguyễn

TPO - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm BSCKII Phạm Thanh Việt- Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức Giám đốc Bệnh viện này với thời hạn 5 năm kể từ ngày 24/4/2026. Đây là bước kiện toàn nhân sự quan trọng tại một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam.

Ông Phạm Thanh Việt sinh năm 1971, là bác sĩ chuyên ngành ngoại lồng ngực, tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM. Hơn hai thập kỷ công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông đi lên từ vị trí bác sĩ điều trị, cấp cứu, trải qua nhiều bộ phận chuyên môn trước khi đảm nhiệm vai trò quản lý. Dấu ấn rõ nhất là giai đoạn ông phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp, nơi điều phối hoạt động chuyên môn, vận hành toàn viện.

Tháng 3/2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt được bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện. Đến tháng 8/2025, ông được giao phụ trách, điều hành hoạt động chung của bệnh viện. Việc chính thức giữ chức giám đốc lần này được xem là sự tiếp nối hợp lý, bảo đảm tính liên tục trong quản trị và triển khai các kế hoạch phát triển của cơ sở điều trị quy mô lớn nhất phía Nam này.

Trong bối cảnh ngành y tế chuyển mạnh sang cơ chế tự chủ, vị trí người đứng đầu bệnh viện không chỉ đòi hỏi chuyên môn sâu mà còn yêu cầu năng lực điều hành hệ thống. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác kế hoạch và quản lý, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về tổ chức, điều phối và tối ưu nguồn lực.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện là cơ sở y tế hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, giữ vai trò tuyến cuối cho khu vực phía Nam. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 7-8 nghìn lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú cho hơn 2.500 bệnh nhân, đồng thời xử lý số lượng lớn ca cấp cứu nặng, phức tạp từ nhiều tỉnh, thành chuyển đến. Áp lực quá tải kéo dài nhiều năm khiến bài toán nâng cao năng lực điều trị và cải thiện chất lượng dịch vụ luôn đặt ra cấp thiết.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện còn là trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cao cho tuyến dưới. Những năm gần đây, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong tim mạch, ung bướu, ghép tạng… được triển khai, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến ra nước ngoài.

Việc bổ nhiệm tân giám đốc diễn ra trong thời điểm Bệnh viện Chợ Rẫy đang chuẩn bị cho các dự án phát triển quy mô lớn, trong đó có việc xây dựng cơ sở 2 nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Điều này đòi hỏi bộ máy lãnh đạo phải có tầm nhìn dài hạn, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định trong ngắn hạn.

Trước đó tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm PGS-TS- BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy, sau kiện toàn bên cạnh Giám đốc Phạm Thanh Việt, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy còn có hai Phó giám đốc là bác sĩ Lâm Việt Trung và TS- Dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

#Bệnh viện Chợ Rẫy #Giám đốc mới #Bộ Y tế #Y tế Việt Nam #Bác sĩ Phạm Thanh Việt #Chợ Rẫy #Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức #Bệnh viện lớn nhất phía Nam #Giám đốc #Tân giám đốc Phạm Thanh Việt

