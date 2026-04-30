Bước tiến công nghệ trong điều trị rối loạn nhịp tim tại Việt Nam

TPO - Rối loạn nhịp tim, đặc biệt là những cơn nhịp nhanh kịch phát, không chỉ gây mệt mỏi thể chất mà còn âm thầm tạo áp lực tâm lí, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Sự phát triển của các kĩ thuật can thiệp hiện đại, như triệt đốt bằng sóng cao tần, đang mở ra hướng điều trị hiệu quả, giúp người bệnh thoát khỏi nỗi ám ảnh loạn nhịp và từng bước lấy lại chất lượng sống.

Ba tháng sống trong nỗi sợ hãi vì những cơn tim đập dồn dập, chị H.T.X (28 tuổi) không chỉ kiệt sức về thể chất mà còn bị ám ảnh tâm lí nặng nề. Những cơn nhịp nhanh kịch phát xuất hiện bất ngờ, khiến lồng ngực rung lên dữ dội như “trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực”, rồi lại biến mất nhanh chóng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Dù đã đi khám nhiều nơi, chị vẫn chưa tìm ra nguyên nhân do các bất thường khó ghi nhận trên điện tâm đồ thông thường. Khi nhập viện trong tình trạng tái phát liên tục, chị đối diện với nguy cơ tụt huyết áp, suy tim cùng nỗi bất an thường trực về sức khỏe tương lai.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, một cuộc hội chẩn chuyên sâu đã được triển khai dưới sự chủ trì của GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh việncùng đội ngũ chuyên gia tim mạch. Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp thăm dò điện sinh lí kết hợp triệt đốt bằng sóng cao tần (RF) – kĩ thuật hiện đại được xem là giải pháp hiệu quả trong điều trị rối loạn nhịp tim.

Trong phòng can thiệp Cathlab, nhiệm vụ khó khăn nhất là tái hiện chính xác cơn nhịp nhanh để xác định vị trí ổ loạn nhịp. Theo TS. Vũ Văn Bạ, chuyên gia điều trị rối loạn nhịp tim, chỉ khi những tín hiệu bất thường xuất hiện trên hệ thống theo dõi, bác sĩ mới có thể sử dụng năng lượng sóng cao tần để triệt bỏ “điểm lỗi”, khôi phục nhịp tim bình thường. Ca can thiệp diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao, và kết quả mang lại gần như tức thì khi nhịp tim bệnh nhân trở về trạng thái ổn định ngay trên bàn thủ thuật.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của chị X. cải thiện rõ rệt, các triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực hoàn toàn biến mất. Bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và được xuất viện, trở lại cuộc sống thường nhật mà không còn nỗi lo sợ đeo bám.

Phát hiện muộn dễ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm

Các chuyên gia cảnh báo, rối loạn nhịp tim nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như ngất, suy tim hoặc thậm chí đột tử. Việc ứng dụng kĩ thuật triệt đốt bằng sóng cao tần với tỉ lệ thành công trên 95% đang mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, giúp nhiều bệnh nhân không còn phải phụ thuộc vào thuốc lâu dài.

Song song với chuyên môn, cơ sở Linh Đàm đã đầu tư đồng bộ hệ thống công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho các can thiệp tim mạch chuyên sâu. Nổi bật là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA Philips Azurion 7 cho hình ảnh rõ nét và giảm thiểu tia xạ; các công nghệ chẩn đoán trong lòng mạch như IVUS IntraSight và OCT giúp đánh giá chính xác tổn thương; hệ thống lập bản đồ 3D EnSite X hỗ trợ xác định ổ loạn nhịp phức tạp; thiết bị Rotablator xử lí các mảng xơ vữa vôi hóa nặng; cùng phòng mổ Hybrid đạt chuẩn quốc tế cho phép kết hợp linh hoạt giữa phẫu thuật và can thiệp nội mạch.

Hệ thống chụp mạch hiện đại được ứng dụng.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu đưa vào vận hành phòng can thiệp tim mạch hiện đại, ê-kíp do TS.BS Vũ Văn Bạ thực hiện đã thành công ca triệt đốt nhịp nhanh trên thất bằng sóng cao tần cho bệnh nhân nữ 28 tuổi, đánh dấu bước khởi đầu cho việc triển khai các kĩ thuật tim mạch chuyên sâu tại đây.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đang từng bước khẳng định vị thế của Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch tại Việt Nam.

