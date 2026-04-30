Hai bệnh viện trung ương phối hợp cứu sản phụ có u khổng lồ hiếm gặp

TPO - Một ca bệnh hiếm gặp trong sản khoa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xử trí thành công, khi một sản phụ mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở tuần 39 phát hiện khối u lách khổng lồ nặng tới 1,5kg.

Thành công của ca bệnh không chỉ đến từ sự chính xác trong chẩn đoán hình ảnh mà còn là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa trong một cuộc mổ đầy thử thách.

Sản phụ T.X, 33 tuổi, quê Ninh Bình, mang thai sau hơn 5 năm mong mỏi. Hành trình đi tìm con vốn đã nhiều gian nan, nhưng những diễn biến bất thường trong thai kì càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn. Trong các lần thăm khám trước đó, khối bất thường trong ổ bụng từng được nghi ngờ là u buồng trứng hoặc hội chứng quá kích buồng trứng. Tuy nhiên, khi được đánh giá kĩ lưỡng hơn, các bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu không hoàn toàn phù hợp với các chẩn đoán ban đầu.

TS.BS Nguyễn Thái Giang – Phó Trưởng Khoa Phụ ung thư thực hiện mổ lấy thai.

Trong quá trình siêu âm, Ths.BS Phạm Thị Thu – Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: “Với một khối u lớn có cả nang, vách và phần đặc, thông thường sẽ nghĩ nhiều đến u buồng trứng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một số đặc điểm lại không thực sự phù hợp. Dù việc tìm buồng trứng ở thai phụ giai đoạn muộn không dễ, chúng tôi vẫn xác định được cả hai buồng trứng hoàn toàn bình thường, từ đó loại trừ u buồng trứng và tiếp tục mở rộng thăm khám. Khi khảo sát ổ bụng, chúng tôi phát hiện khối u thực chất xuất phát từ lách.”

Đây là một tình huống rất hiếm gặp trong thai kì. Phát hiện này mang ý nghĩa quyết định, giúp các bác sĩ chủ động xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp và lên kế hoạch phối hợp liên viện từ sớm.

Bác sĩ, TS.Nguyễn Thái Giang – Phó Trưởng Khoa Phụ ung thư thực hiện mổ lấy thai chia sẻ: "Trong bối cảnh sản phụ đang mang thai, việc hạn chế các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khiến quá trình xác định nguồn gốc khối u trở nên khó khăn hơn nhiều. Chính vì vậy, chẩn đoán chính xác ngay từ đầu đã trở thành “chìa khóa” để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi".

Khi thai nhi đủ 39 tuần, cuộc phẫu thuật được tiến hành theo kế hoạch. Ca mổ được chia thành hai giai đoạn với sự tính toán cẩn trọng. Đầu tiên, các bác sĩ thực hiện gây tê để mổ lấy thai.

Em bé chào đời nặng 2.700 gram, hồng hào, khóc tốt và được da kề da với mẹ ngay sau sinh.

Em bé nặng 2.700 gram chào đời khỏe mạnh, hồng hào và cất tiếng khóc đầu đời trong niềm vỡ òa của cả ê-kíp. Khoảnh khắc da kề da giữa mẹ và con ngay sau sinh như xoa dịu tất cả những lo âu đã tích tụ suốt hành trình dài.

Ngay sau đó, sản phụ được chuyển sang gây mê toàn thân để xử trí khối u. Các bác sĩ ngoại khoa từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng ê-kíp sản khoa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u lách có kích thước lớn bất thường. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u nặng tới 1,5kg được lấy ra an toàn, đúng như chẩn đoán trước đó.

Ngay sau đó, ekip phẫu thuật phối hợp với các bác sĩ ngoại khoa BV Việt Đức tiến hành xử trí khối u.

Khối u sau phẫu thuật đã được gửi làm giải phẫu bệnh để xác định bản chất, từ đó đưa ra hướng theo dõi và điều trị lâu dài phù hợp cho người bệnh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Sau hơn 5 năm chờ đợi, sản phụ không chỉ đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc trọn vẹn mà còn vượt qua một biến cố y khoa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho vai trò then chốt của chẩn đoán hình ảnh chính xác, sự phối hợp đa chuyên khoa và liên viện trong xử trí những tình huống phức tạp. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong việc giành giật sự sống và mang lại hi vọng cho người bệnh.

