Điều tra vụ ô tô vượt phải đâm trúng tài xế đang mở cửa xe

Thanh Hiếu

TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc ô tô vượt phải gây tai nạn cho người mở cửa xe đang dừng đỗ. Vụ tai nạn trên đã khiến một người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu.

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 25/4 trên Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) do xe ô tô vượt phải đâm mạnh vào cánh cửa xe đang mở ven đường, ngày 30/4 đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên có 1 người bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu, không có trường hợp tử vong. Nạn nhân là người địa phương.

Còn theo UBND xã Vô Tranh, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã bảo vệ hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu và lập biên bản hiện trường. Sau đó, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an tỉnh để tiếp tục xác minh, xử lý.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 25/4, tại Quốc lộ 3, một tài xế dừng xe sát lề và mở cửa để bước vào vị trí lái. Trong lúc hai phương tiện phía sau di chuyển chậm, bất ngờ một ô tô màu trắng lách sang bên phải để vượt.

Do khoảng cách quá gần nên tài xế xe trắng không xử lý kịp tình huống, chiếc xe này va chạm mạnh với cánh cửa đang mở, đồng thời khiến chủ xe bán tải bị hất văng về phía trước.

Vụ việc trên đã được camera tại nhà dân gần đó ghi lại.

Theo các chuyên gia giao thông, nguyên tắc an toàn khi vượt xe, tài xế bắt buộc phải quan sát kỹ trước, sau, hai bên. Tài xế chỉ vượt khi đủ điều kiện an toàn, không có chướng ngại vật và buộc phải vượt về phía bên trái theo chiều đi của mình.

Vụ việc tại Thái Nguyên vừa qua cũng là cảnh báo đối với người điều khiển phương tiện dừng đỗ ven đường. Tài xế cần đỗ xe đúng vị trí được cho phép, bảo đảm bánh xe không cách vỉa hè quá 25 cm.

Đặc biệt, trước khi mở cửa ghế lái cả lúc lên và xuống xe, người lái phải quan sát phương tiện phía sau và chỉ mở cửa khi điều kiện giao thông an toàn.

#Ô tô vượt phải #Thái Nguyên #Tai nạn giao thông #Điều tra #CSGT

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe