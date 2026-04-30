Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ

Chúc Trí

TPO - Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc để đi vệ sinh, một tài xế đã bị xe khách từ phía sau đang lưu thông cùng chiều tông trúng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều khoảng 13h ngày 30/4, trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hướng từ TPHCM về miền Tây) đoạn qua phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

Thời điểm trên, anh Liêu Kỳ Nhân (SN 1984, trú TPHCM) lái xe ô tô mang BKS 51K-642.25 chở theo vợ lưu thông trên cao tốc, anh Nhân cho xe dừng tại đoạn dừng khẩn cấp (làn khẩn cấp không liên tục) để xuống đi vệ sinh.

Khi anh Nhân vừa xuống xe, bất ngờ bị xe khách BKS 50E-618.63, do tài xế Lê Thanh Xuân (SN 1989) điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau tông trúng. Cú đâm mạnh khiến anh Nhân tử vong tại chỗ.

Khi xe khách trên dừng lại trên làn cao tốc, một xe khách khác BKS 50H-250.14, do tài xế Châu Văn Song (SN 1984) điều khiển từ phía lao tới không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe khách 50E-618.63 đang dừng phía trước.

Tại hiện trường, ngoài nạn nhân tử vong, hai xe khách bị hư hỏng nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chúc Trí
#tai nạn cao tốc #Trung Lương #Mỹ Thuận #tử vong #va chạm liên hoàn #giao thông ùn tắc #đi vệ sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe