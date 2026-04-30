Xử lý hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày đầu nghỉ lễ

TPO - Trong ngày 30/4, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, có hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 30/4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với (ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 - 01/5/2025) giảm 33 vụ, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương.

Về kết quả xử lý vi phạm, trên tuyến đường bộ, công an các địa phương phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 xe ô tô, 2.469 xe mô tô, 230 phương tiện khác; tước 321 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.902 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.104 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.253 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 77 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 4 trường hợp; chở quá số người quy định 93 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 10 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 117 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước GPLX 2 trường hợp; trừ điểm GPLX 51 trường hợp; gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Ngoài ra, trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý 217 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 85 trường hợp vi phạm.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lưu lượng tăng cao vào sáng 30/4.

CSGT Hà Nội chủ động phương án không để ùn tắc kéo dài

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bố trí lực lượng tại các tuyến, nút giao trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố như vành đai 3, Giải Phóng, Pháp Vân, khu vực bến xe, nhà ga…

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, dự báo lưu lượng phương tiện tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt vào thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực bến xe, nhà ga và trung tâm thành phố.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng… với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Song song với đó, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng trong việc tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nội Bài - Lào Cai, góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, Phòng CSGT sẽ huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Lực lượng được phân công cụ thể theo từng tuyến, địa bàn, tăng cường tại các nút giao trọng điểm, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, nhà ga, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đông người; đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.