Xử phạt đối tượng lên mạng xã hội bình luận xuyên tạc về lực lượng công an

TPO - N.V.T (trú xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận sai sự thật, nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Công an xã Quới Điền mời N.V.T (trú xã Quới Điền) làm việc, để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

Công an làm việc với N.V.T.

Qua làm việc, N.V.T thừa nhận, ngày 31/3 vừa qua đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi được giải thích quy định, T. đã nhận thức hành vi vi phạm, tự gỡ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, 14/2022/NĐ-CP và 211/2025/NĐ-CP, hành vi của T. có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 10 triệu đồng.

Công an khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực.



