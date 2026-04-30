Danh tính nam ca sĩ bị tăng án tù

Ngày 29/4, Tòa án quận Đông Seoul (Hàn Quốc) mở phiên điều trần phúc thẩm đối với Park Yong In, thành viên nhóm nhạc Urban Zakapa, về tội vi phạm Luật Ghi nhãn và Quảng cáo thực phẩm. Tại phiên tòa, phía công tố giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án một năm tù giam đối với nam ca sĩ.

Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 2, Park Yong In bị tuyên 8 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách hai năm. Viện kiểm sát đã kháng cáo, cho rằng mức án này chưa tương xứng với tính chất vụ việc.

Theo cáo buộc, công ty Virtua do Park Yong In điều hành lên kế hoạch sản xuất và quảng bá một loại đồ uống mang tên “bia bơ” trong giai đoạn từ tháng 5/2022 đến tháng 1/2025. Sản phẩm được tiếp thị rộng rãi tại các cửa hàng tiện lợi và trên mạng xã hội với những cụm từ như “bia bơ”, “bơ nguyên chất”, “butter beer” hay “beurre”.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm không hề chứa bơ. Cơ quan chức năng nhận định cách đặt tên và quảng cáo này có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về thành phần thực tế, từ đó cấu thành hành vi quảng cáo sai lệch.

Tháng 3/2023, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm khu vực Seoul gửi đơn khiếu nại tới cơ quan điều tra đối với công ty Virtua, nhà sản xuất Buruguru và đơn vị phân phối GS Retail. Sản phẩm bị đình chỉ sản xuất trong một tháng theo lệnh hành chính.

Tại tòa, Park Yong In thừa nhận các thông tin liên quan đến việc quảng bá sản phẩm nhưng phủ nhận ý định lừa dối người tiêu dùng. Nam ca sĩ cho rằng cụm từ “bia bơ” chỉ nhằm mô tả hương vị êm dịu, tương tự cách nhiều loại đồ uống được giới thiệu có hương hoa, trái cây hay chocolate dù không chứa các thành phần trên.

Bị cáo cho biết công ty điều chỉnh nội dung quảng cáo sau khi nhận được khuyến cáo từ cơ quan chức năng, đồng thời bổ sung thành phần bơ vào các lô sản phẩm sản xuất sau đó để tránh gây tranh cãi.

Phía công tố cho rằng với danh tiếng của nghệ sĩ nổi tiếng, Park Yong In phải nhận thức được nguy cơ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Việc tiếp tục duy trì cách quảng bá trong thời gian dài được đánh giá là hành vi có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự thương mại và niềm tin thị trường.

Ngoài trách nhiệm cá nhân, công ty Virtua nơi Park Yong In giữ chức Giám đốc điều hành bị xử phạt 10 triệu won (khoảng 177 triệu đồng) cho hành vi vi phạm.

Park Yong In sinh năm 1988, ra mắt công chúng với vai trò giọng ca chính của nhóm Urban Zakapa. Anh được biết đến với chất giọng nam trung trầm ấm và từng góp phần tạo nên nhiều bản hit đình đám tại Hàn Quốc. Sau thời gian hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ chuyển hướng sang kinh doanh, trước khi vướng vào bê bối pháp lý nói trên.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ tiếp tục xem xét các lập luận của hai bên trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.