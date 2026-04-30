Giải trí

'Búp bê cổ trang' Điền Hi Vi được săn đón

Minh Vũ

TPO - Truyền thông Trung Quốc khẳng định nhờ thành công của phim "Trục ngọc", danh tiếng và địa vị của Điền Hi Vi tăng cao, 80% kịch bản phim ngôn tình tìm đến cô làm nữ chính trước.

Theo Sohu, thời điểm hiện tại ngành giải trí lâm vào khó khăn, 60% các dự án không thể khai máy, nhiều diễn viên phải chuyển nghề vì không thể bám trụ với diễn xuất. Tuy nhiên, vẫn có những ngôi sao trẻ sự nghiệp thăng tiến, hoặc không lo lắng về tài nguyên phim ảnh.

Một người trong ngành cho biết nhờ thành công của bộ phim cổ trang Trục ngọc, hiện tại Điền Hi Vi trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới các nữ diễn viên khác.

Điền Hi Vi trở thành cái tên hot được nhà sản xuất săn đón.

Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thườngTrục ngọc, đứng Top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 95 còn lại. Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng phù hợp nữ chính phim ngôn tình. Cô cũng có lượng người hâm mộ ổn định và mức độ quen thuộc với khán giả đại chúng tốt.

Khả năng diễn xuất của Điền Hi Vi được đánh giá cao trong nhóm tiểu hoa 95. Nữ diễn viên cũng phù hợp với nhiều dạng vai như nữ tướng quân, cao thủ giang hồ. Gương mặt ngọt ngào lại giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Chính vì vậy, cô là sự lựa chọn của đội ngũ làm phim và nhà đầu tư.

Nữ diễn viên tích lũy khán giả nhờ các dự án cổ trang nổi bật. Cô có ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên và chăm chỉ trong công việc.

Ngoài Điền Hi Vi, Sohu còn nêu ra 3 cái tên mà nhà sản xuất ưu tiên lựa chọn là Tống Uy Long, Trần Triết Viễn và Vương Tinh Việt. Theo Sohu, ba ngôi sao này được săn đón không phải vì họ diễn xuất tốt mà phía sau họ có đội ngũ truyền thông hùng hậu trợ lực. Vương Tinh Việt là nghệ sĩ dưới trướng biên kịch Vu Chính và công ty Hoan Ngu Ảnh thị. Hợp tác với Vương Tinh Việt, đoàn phim được phía công ty quản lý của nam diễn viên hỗ trợ về mặt truyền thông.

Trần Triết Viễn là "thái tử của nền tảng IQIYI", từng được CEO của IQIYI dẫn dắt chào hỏi các đạo diễn và nhà sản xuất danh tiếng. Trần Triết Viễn cũng rất nỗ lực trong công việc, anh được khán giả yêu thích qua các tác phẩm Nhất tiếu ca hành, Bí mật nơi góc tối, Cây ô liu màu trắng Vụng trộm không thể giấu... Nền tảng IQIYI cũng dốc sức quảng bá cho danh tiếng của Trần Triết Viễn, từ đó anh luôn nhận được những kịch bản tốt nhất, ê-kíp sản xuất có chuyên môn cao.

Vương Tinh Việt, Trần Triết Viễn, Tống Uy Long (từ trái sang) nhờ những nguồn lực phía sau nên được ưu ái nhận dự án.

Trường hợp của Tống Uy Long, anh nhận được trợ lực từ các nhà đầu tư, vì vậy cũng là cái tên được ưu tiên giao dự án. Tống Uy Long cũng nổi danh với các tác phẩm như Lấy danh nghĩa người nhà, Tôi như ánh dương rực rỡ, Trạm kế tiếp hạnh phúc...

Điền Hi Vi và các nam nghệ sĩ trên được ưu ái vì thúc đẩy dự án sớm được sản xuất trong thời điểm giới giải trí đang gặp khó khăn như hiện tại.

#Trục ngọc #Điền Hi Vi #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Tống Uy Long #Trần Triết Viễn #Vương Tinh Việt

