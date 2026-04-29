Khi chiếc quạt bước lên sân khấu fandom Việt

Trong những concert của giới trẻ Việt Nam vài năm gần đây, có một âm thanh đang dần trở thành “ký hiệu cảm xúc” quen thuộc của đám đông. Không phải tiếng hò reo hay những tràng pháo tay kéo dài, mà là tiếng “crack” vang lên khi hàng nghìn chiếc quạt đồng loạt bật mở theo nhịp nhạc, tạo thành lớp tiết tấu đặc biệt hòa cùng sân khấu.

Khoảnh khắc tại concert Gai Home, khi biển quạt chuyển động theo ca khúc I Celebrate U, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều video đạt từ 60.000 đến hơn 130.000 lượt xem. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở hiệu ứng visual và sound đầy bùng nổ, mà còn ở cách chiếc quạt tay - một vật dụng rất bình dân và quen thuộc của đời sống Á Đông - đang dần bước ra khỏi vai trò phụ kiện để trở thành một phần của ngôn ngữ biểu diễn fandom.

Nếu lightstick từng là biểu tượng của văn hóa thần tượng châu Á, thì với nhiều cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam hôm nay, chiếc quạt đang dần trở thành một “đạo cụ cổ vũ” mang bản sắc riêng, với FabulousMe là một trong những cái tên gắn sớm với làn sóng ấy.

Ít ai biết văn hóa “Crack That Fan” bắt nguồn từ cộng đồng lễ hội quốc tế và văn hóa lễ hội âm nhạc sôi động tại Mỹ, trước khi được đưa về Việt Nam thông qua cú bắt tay giữa Thanh Duy và FabulousMe. Ban đầu, chiếc quạt chủ yếu xuất hiện trong không gian ngách, gắn với các cộng đồng queer và lễ hội quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nó không dừng lại trong phạm vi của một nhóm nhỏ. Các fandom Việt đã dần “nhận nuôi” chiếc quạt như một phần bản sắc cộng đồng, biến nó thành hình ảnh quen thuộc tại các concert, fan meeting và chương trình giải trí lớn.

Từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha, Trời Sinh Một Cặp đến nhiều sân khấu khác, hình ảnh chiếc quạt ngày càng hiện diện dày đặc trong không gian fandom. Hình ảnh quạt FabulousMe ngày càng xuất hiện dày đặc trên tay khán giả lẫn nghệ sĩ, từ các concert, fan meeting đến những sân khấu giải trí lớn. Không còn là một món merchandise đơn thuần, chiếc quạt dần trở thành dấu hiệu nhận diện mới của văn hóa fandom hiện đại.

Sau hơn ba năm phát triển tại Việt Nam, FabulousMe cũng dần vượt qua định kiến về một thương hiệu chỉ dành riêng cho cộng đồng LGBT để trở thành sản phẩm được nhiều fandom và giới trẻ đón nhận rộng rãi. Không chỉ đơn thuần bán phụ kiện, thương hiệu này theo đuổi ý niệm đưa chiếc quạt trở lại như một biểu tượng đương đại – nơi thời trang, âm nhạc, trình diễn và tinh thần cộng đồng giao nhau.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, FabulousMe còn ghi dấu qua nhiều hoạt động thiện nguyện quốc tế như AIDS Walk, AIDS Life Cycle, Hero Award Capco Bangkok hay Project Angel Food. Tại Việt Nam, chiến dịch FabulousMe Fabulous Smile phối hợp cùng Thanh Duy nhằm ủng hộ Operation Smile Vietnam cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi góp phần mang lại nụ cười cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, FabulousMe còn xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa quốc tế, từ các đại nhạc hội đến lễ nhận sao của Sherri Shepherd và Sheryl Lee Ralph tại Hollywood — cho thấy chiếc quạt đã bước ra khỏi vai trò phụ kiện để trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Từ một món đồ quen thuộc trong đời sống thường ngày, chiếc quạt tay đang được trao cho một đời sống mới trong văn hóa đại chúng hiện đại. Và có lẽ, giữa biển người trong những concert của thế hệ trẻ hôm nay, âm thanh “crack” ấy rồi sẽ trở thành một phần ký ức rất riêng của văn hóa fandom Việt Nam.