Đầu tư hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành Huế về đêm

Ngọc Văn

TPO - Dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành đang được TP. Huế nghiên cứu triển khai với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, tăng sức hút di sản và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Chiều 29/4, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - cho biết thành phố đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm, với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 80 tỷ đồng, giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.

Đại Nội Huế về đêm.

Theo định hướng phát triển kinh tế đêm, hạng mục chiếu sáng tập trung vào không gian bên trong Đại Nội Huế, đường 23/8 chạy trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành.

Thành phố cũng nghiên cứu chiếu sáng đồng bộ toàn bộ khu vực để tạo diện mạo mới, nâng cao giá trị cảnh quan ban đêm. Theo lãnh đạo thành phố, để phát triển kinh tế đêm, yếu tố hạ tầng chiếu sáng cần được ưu tiên, giúp khu vực di sản “sáng lên”, tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch và dịch vụ.

TP. Huế dự kiến đầu tư hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng khu vực Đại Nội, các tuyến đường Kinh thành Huế vào ban đêm.

Bên cạnh khu vực Kinh thành, TP. Huế giao Trung tâm Công viên cây xanh chủ trì đề xuất dự án chiếu sáng nghệ thuật cảnh quan hai bờ sông Hương. Phạm vi chiếu sáng nghệ thuật dự kiến kéo dài từ khu vực trung tâm thành phố đến cụm di tích Văn Thánh, Võ Thánh ở bờ phải, cùng bờ đối diện phía trên cầu Nguyễn Hoàng. Phương án tư vấn được đánh giá có tính thẩm mỹ cao, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng dọc trục sông Hương.

Ngoài ra, trên trục cảnh quan này, thành phố định hướng tạo các điểm nhấn bằng công nghệ hiện đại như nhạc nước, trình diễn mapping 3D nhằm tăng sức hấp dẫn về đêm. Hạ tầng chiếu sáng cũng là nền tảng để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, show thực cảnh và hoạt động văn hóa thường xuyên ven sông.

Theo kế hoạch, thời gian tới ngành du lịch sẽ triển khai các chương trình biểu diễn thực cảnh định kỳ, trong đó có show chủ đề ẩm thực Bún bò Huế, kết hợp thưởng thức đặc sản và trình diễn nghệ thuật. Cùng với đó, thành phố cũng hợp tác với đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế xây dựng concept lễ hội âm nhạc điện tử (EDM) diễn ra định kỳ nhiều năm, tạo thêm sản phẩm du lịch đêm mới.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết dự án chiếu sáng Kinh thành Huế và đôi bờ sông Hương được báo cáo Thường vụ Thành ủy, xin ý kiến chỉ đạo để triển khai trong thời gian tới. Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được kỳ vọng nâng cao mỹ quan đô thị, phát huy giá trị di sản và hình thành chuỗi sản phẩm kinh tế đêm đặc trưng của Huế.

#Kinh thành #Huế đêm #Chiếu sáng #Sông Hương #Đại Nội #Ngọ Môn #Kinh tế đêm #Cảnh quan #Đô thị #Di sản

