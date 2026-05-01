Tổng thống Mỹ Trump có nằm trong danh sách đề cử Nobel Hòa bình?

TPO - Khoảng 287 ứng cử viên sẽ được xem xét cho Giải Nobel Hòa bình năm 2026, theo lời thư ký Ủy ban Nobel Na Uy. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng nằm trong số những người được đề cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong số các đề cử năm nay, có 208 cá nhân và 79 tổ chức, thư ký Kristian Berg Harpviken cho biết, nói thêm rằng có nhiều đề cử là gương mặt mới.

Mặc dù số lượng xung đột trên toàn thế giới đang gia tăng và sự hợp tác quốc tế đang phải chịu áp lực, nhưng giải thưởng vẫn giữ nguyên giá trị, ông Harpviken nhấn mạnh.

“Ở thời kỳ chúng ta đang sống, giải Nobel Hòa bình thậm chí còn có giá trị lớn hơn. Có rất nhiều việc làm tốt, nếu không muốn nói là nhiều hơn bao giờ hết”, ông Harpviken nói.

Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào ngày 9/10, trong khi lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Campuchia, Israel và Pakistan cho biết đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Các tuyên bố này không thể xác minh, vì đề cử được giữ bí mật trong 50 năm, và ông Harpviken từ chối cho biết liệu ông Trump có được đề cử hay không.

Người đoạt giải năm ngoái là lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Bà Machado sau đó đã tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp quy định của Ủy ban Nobel rằng giải thưởng không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng.