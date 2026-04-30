Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm công viên và 'điểm hẹn' cho người dân TPHCM dịp lễ

Nguyễn Dũng

TPO - Đúng dịp kỷ niệm 30/4, TPHCM đưa vào hoạt động công viên Lê Văn Thọ cùng nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo thêm “lá phổi xanh” và điểm hẹn sinh hoạt văn hóa cho người dân địa phương, góp phần nâng chất đời sống tinh thần, thúc đẩy các hoạt động văn hóa – thể thao tại khu dân cư ở TPHCM.

Hai công trình này trong danh sách thi đua chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) của phường Tân Thới Hiệp (TPHCM).

Lãnh đạo TPHCM và địa phương khai trương Công viên Lê Văn Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, công trình được triển khai theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Không chỉ đóng góp về vật chất, người dân còn gửi gắm kỳ vọng vào một không gian sinh hoạt chung khang trang, hiện đại.

"Việc đưa công viên Lê Văn Thọ và nhà sinh hoạt cộng đồng vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động hội họp, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, công trình cũng góp phần hình thành không gian xanh, nâng cao chất lượng sống, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Hiệp thông tin.

Công viên, nhà văn hóa đi vào hoạt động dịp lễ đặc biệt này sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức đa dạng hoạt động cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên bảo trì cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng.

Các em nhỏ, học sinh có thêm không gian vui chơi để rời xa thiết bị điện tử trong dịp hè sắp tới.

Lãnh đạo phường cũng kêu gọi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân tích cực tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe tại công viên; đồng thời chung tay giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, không xả rác, không làm hư hỏng tài sản, góp phần duy trì giá trị bền vững của công trình.

Công trình hoàn thành không chỉ là dấu mốc chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn là bước tiến trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

