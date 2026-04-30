Thêm công viên và 'điểm hẹn' cho người dân TPHCM dịp lễ

TPO - Đúng dịp kỷ niệm 30/4, TPHCM đưa vào hoạt động công viên Lê Văn Thọ cùng nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo thêm “lá phổi xanh” và điểm hẹn sinh hoạt văn hóa cho người dân địa phương, góp phần nâng chất đời sống tinh thần, thúc đẩy các hoạt động văn hóa – thể thao tại khu dân cư ở TPHCM.

Hai công trình này trong danh sách thi đua chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) của phường Tân Thới Hiệp (TPHCM).

Lãnh đạo TPHCM và địa phương khai trương Công viên Lê Văn Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, công trình được triển khai theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Không chỉ đóng góp về vật chất, người dân còn gửi gắm kỳ vọng vào một không gian sinh hoạt chung khang trang, hiện đại.

"Việc đưa công viên Lê Văn Thọ và nhà sinh hoạt cộng đồng vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động hội họp, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, công trình cũng góp phần hình thành không gian xanh, nâng cao chất lượng sống, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Hiệp thông tin.

Công viên, nhà văn hóa đi vào hoạt động dịp lễ đặc biệt này sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức đa dạng hoạt động cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên bảo trì cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng.

Các em nhỏ, học sinh có thêm không gian vui chơi để rời xa thiết bị điện tử trong dịp hè sắp tới.

Lãnh đạo phường cũng kêu gọi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân tích cực tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe tại công viên; đồng thời chung tay giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, không xả rác, không làm hư hỏng tài sản, góp phần duy trì giá trị bền vững của công trình.

Công trình hoàn thành không chỉ là dấu mốc chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn là bước tiến trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.