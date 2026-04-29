Xếp hàng rút tiền trước kỳ nghỉ lễ dài ngày

TPO - Nhu cầu có tiền mặt để chi tiêu, đi lại và về quê vẫn khiến không ít người tranh thủ rút tiền ngay sau giờ làm.

Chiều 29/4, tại nhiều cây ATM trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt rút tiền. Thời điểm tan ca, lượng người đổ về các điểm ATM tăng nhanh tạo nên cảnh chờ đợi kéo dài ở một số nơi.

Xếp hàng chờ rút tiền từ cây ATM trên đường An Dương Vương chiều 29/4

Chị Nguyễn Thị Huệ (công nhân may, quê An Giang) cho biết, do bận làm cả ngày nên không kịp đến ngân hàng giao dịch. Sau khi tan ca và đón con, chị tranh thủ ghé cây ATM gần đường để rút tiền chuẩn bị về quê.

Theo chị Huệ, dù thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến nhưng nhiều dịch vụ nhỏ lẻ vẫn yêu cầu tiền mặt. Những khoản chi như gửi xe, mua bán vặt hay mừng tuổi cho con cháu khi về quê vẫn khó thay thế bằng hình thức chuyển khoản.

Cùng tâm lý muốn có sẵn tiền trong người, chị Thanh (58 tuổi, quê Khánh Hòa) cho rằng, việc phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại không phải lúc nào cũng thuận tiện. Khi mất kết nối mạng hoặc gặp sự cố, tiền mặt trở thành phương án an toàn. Vì vậy, chị thường rút khoảng vài triệu đồng để dự phòng, vừa tiện lợi vừa yên tâm khi cần chi tiêu đột xuất.

Trái với cảnh đông đúc tại các cây ATM, trong ngày 29/4, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TPHCM, lượng khách đến giao dịch không quá đông. Phần lớn khách hàng đến thực hiện các thủ tục như rút tiền, chuyển khoản hoặc đóng thuế, thời gian chờ đợi không kéo dài.

Trong khi đó, giao dịch tại các ngân hàng trong ngày cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 lại rất thông thoáng

Anh Đức (quê Cà Mau) chia sẻ, anh tranh thủ đến ngân hàng đổi tiền lẻ để mang về quê dịp nghỉ lễ. Tết Nguyên đán anh chưa về thăm gia đình nên kết hợp kỳ nghỉ 30/4 để đưa cả nhà về sum họp. Việc đổi tiền diễn ra nhanh chóng, không phải xếp hàng lâu như lo ngại. “Dù là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ dài nhưng ngân hàng khá thông thoáng, tạo thuận lợi cho khách hàng” – anh Đức nói.

Theo lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các ngân hàng sẽ tạm ngưng giao dịch tại quầy từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5 và hoạt động trở lại vào thứ Hai (4/5). Trong thời gian này, khách hàng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thẻ thanh toán cũng như hệ thống ATM và POS để thực hiện các giao dịch cơ bản.

Các giao dịch chuyển khoản nội bộ hoặc chuyển khoản nhanh qua hệ thống Napas 24/7 vẫn hoạt động bình thường trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, đối với các giao dịch chuyển khoản thường liên ngân hàng, thời gian xử lý có thể bị ảnh hưởng do phụ thuộc vào lịch làm việc của từng tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, một số dịch vụ tại quầy như giải ngân khoản vay, tất toán hợp đồng tín dụng hay rút tiết kiệm đến hạn trùng với kỳ nghỉ lễ có thể tạm ngưng và được xử lý sau khi ngân hàng hoạt động trở lại. Điều này đòi hỏi khách hàng phải chủ động sắp xếp kế hoạch tài chính từ trước.

Trước kỳ nghỉ dài ngày, các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng theo dõi thông báo từ đơn vị mình sử dụng, hoặc liên hệ tổng đài để nắm rõ lịch nghỉ và các dịch vụ hỗ trợ. Việc chuẩn bị sẵn tiền mặt hoặc sử dụng linh hoạt các phương thức thanh toán sẽ giúp người dân chủ động hơn trong chi tiêu, nhất là khi nhu cầu đi lại, mua sắm và về quê tăng cao dịp lễ.