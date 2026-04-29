Chính thức thông xe 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Chiều 29/4, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37km qua Đồng Nai và TPHCM.

Lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 diễn ra với sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo TPHCM, tỉnh Đồng Nai, các nhà thầu tại cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (BH-VT).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, TPHCM, Đồng Nai cùng chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu cắt băng khánh thành

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37km qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3). Giai đoạn đầu, các phương tiện được lưu thông với vận tốc tối đa là 80km/h và tối thiểu là 60km/h, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 trong dịp lễ. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Đoạn tuyến được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km 16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khu vực nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận Long Thành, Đồng Nai). Điểm cuối tại Km 53+700, giao với quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa (TPHCM).

Sơ đồ phương án lưu thông toàn tuyến



Về quy mô, đoạn tuyến có từ 4 - 6 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao tạm Bưng Môn (Km 16+000) đến nút giao Tân Hiệp (Km 29+300) được bố trí 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến nút giao quốc lộ 56 khai thác 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Tuy nhiên, tại Km 18+140 theo hướng Vũng Tàu - Biên Hòa có bố trí một trạm đầu vào nhằm ghi nhận phương tiện, phục vụ việc tính phí cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Song song với việc thông xe, phương án tổ chức giao thông cũng được xây dựng chi tiết. Ở hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51 hoặc từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km 16+275.

Sơ đồ lối ra vào cao tốc hướng từ Bà Rịa vào Cao tốc BH-VT

Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TPHCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km 53+700) hoặc nút giao ĐT992 (Km 43+800). Khi di chuyển đến Km 17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TPHCM.

Trong đợt khai thác này, toàn tuyến đưa vào sử dụng 2 nút giao hoàn chỉnh gồm nút giao quốc lộ 56 và nút giao ĐT992, cùng với một phần nút giao Long Thành kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51 - tuyến đường thường xuyên quá tải - mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới, hướng tới hình thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Lối ra hướng từ Biên Hòa về Vũng Tàu (TPHCM)

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua địa bàn Nhơn Trạch, Cao tốc BH-VT, cửa ngõ ra vào TP HCM trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Việc này nhằm chủ động giảm áp lực cho các tuyến cửa ngõ, đặc biệt là khu vực quốc lộ 51 và các trục kết nối về biển Vũng Tàu.