Giáo dục

TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn

TPO - Tối 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chính thức ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 cho các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Theo quyết định, việc giao chỉ tiêu căn cứ vào quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nhu cầu phát triển giáo dục của thành phố. Các chỉ tiêu được phân bổ cho ba nhóm chính gồm: hệ thống trường THPT công lập; các trung tâm GDTX, Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) -GDTX và một số trường trực thuộc các trường đại học.

Thí sinh thi năng khiếu.

Hơn 170 trường THPT công lập được giao chỉ tiêu

Danh sách có 176 đơn vị trường THPT công lập được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Nhiều trường có quy mô tuyển sinh lớn như THPT Nguyễn Văn Tăng với 1.125 học sinh; THPT Hùng Vương với 1.035 học sinh; THPT Tây Thạnh với 1.035 học sinh; THPT Marie Curie tuyển 1.000 học sinh.

Một số trường chuyên, lớp tích hợp và năng khiếu tiếp tục duy trì chỉ tiêu riêng. Đơn cử, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 805 học sinh, phân theo các môn chuyên như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học… .

Bên cạnh đó, thành phố cũng bổ sung một số trường mới vào hệ thống tuyển sinh như THPT Đông Hưng Thuận, THPT phường Tân Phú… nhằm đáp ứng nhu cầu học tập gia tăng .

Chỉ tiêu công lập toàn TPHCM

Mở rộng chỉ tiêu giáo dục thường xuyên

Ở khối GDTX, có 41 trung tâm GDTX, GDNN-GDTX được giao chỉ tiêu tuyển sinh. Một số đơn vị có quy mô lớn như: Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12: 1.530 học sinh; Trung tâm GDNN-GDTX TP Thủ Đức: 1.300 học sinh; Trung tâm GDTX Chu Văn An: 630 học sinh

Đây được xem là kênh phân luồng quan trọng, góp phần giảm áp lực vào hệ thống trường công lập.

Các trường thuộc đại học tuyển sinh riêng

Ngoài ra, có 5 trường phổ thông trực thuộc các trường đại học thực hiện tuyển sinh theo quy chế riêng của Bộ GD&ĐT, với tổng chỉ tiêu hàng trăm học sinh, như: Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TPHCM): 595 học sinh; Trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm: 280 học sinh; Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: 175 học sinh...

Các trường này áp dụng quy chế tuyển sinh riêng theo Thông tư 30/2024 của Bộ GD&ĐT.

Bảo đảm phân luồng, giảm áp lực thi cử

Việc phân bổ chỉ tiêu năm nay tiếp tục cho thấy định hướng đa dạng hóa lộ trình học tập sau THCS, kết hợp giữa hệ công lập, chuyên, tích hợp và giáo dục thường xuyên. Đồng thời, việc mở rộng thêm trường mới và tăng chỉ tiêu ở một số khu vực được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cạnh tranh vào lớp 10 – vấn đề luôn “nóng” tại TPHCM nhiều năm qua.

