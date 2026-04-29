Căng thẳng tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

TPO - Năm ngoái, trường THPT Yên Hoà có tỉ lệ chọi cao nhất Thành phố Hà Nội là 1/2,44 thì năm nay con số này đã tăng lên 1/3,35.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, theo số liệu Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tối 28/4 cho thấy, có gần 125.000 em đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Như vậy, đã có khoảng 22.000 em không tham dự kỳ thi chung do Sở tổ chức.

Số lượng học sinh đăng ký dự thi đông, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh thấp, dẫn đến tỉ lệ chọi vào các trường năm nay khá căng thẳng.

Trong 122 trường THPT công lập không chuyên, có tới 54 trường có tỉ lệ chọi từ 1,5 trở lên.

Có trường thuộc top dưới, số lượng học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng lên tới hơn 7.500, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 540 (THPT Bắc Lương Sơn); hay Trường THPT Tự Lập có 7.460 nguyện vọng đăng ký nhưng chỉ có 540 chỉ tiêu, Trường THPT Đỗ Mười năm nay tuyển sinh mùa thứ hai cũng có gần 6.000 nguyện vọng đăng ký nhưng chỉ tuyển 675 chỉ tiêu...

Top 10 trường THPT có tỉ lệ chọi cao nhất thành phố Hà Nội năm nay gồm:

Trường THPT Yên Hoà với 1 chọi 3,35; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 1 chọi 3; THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 chọi 2,68; Trường THPT Nhân Chính 1 chọi 2,61; THPT Kim Liên 1 chọi 2,60; THPT Phan Đình Phùng tỉ lệ 1 chọi 2,55; THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm tỉ lệ 1 chọi 2,19; THPT Thăng Long tỉ lệ 1 chọi 2,18; THPT Cầu Giấy tỉ lệ 1 chọi 2,14; Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa tỉ lệ 1 chọi 2,09.

Năm ngoái, Trường THPT Yên Hoà cũng dẫn đầu thành phố về tỉ lệ chọi nhưng mới chỉ dừng lại ở con số 1 chọi 2,44. Năm nay, con số này đã cao hơn hẳn, khi có tới hơn 2.600 em đăng ký nguyện vọng vào trường nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 765.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông năm ngoái xếp thứ hai về tỉ lệ chọi (1/2,35). Năm nay, trường này cũng không thay đổi về vị trí nhưng đã có tỉ lệ 1/3,0.

Các trường có tỉ lệ chọi thấp thuộc top trường hằng năm có điểm tuyển sinh đầu vào thấp như: THPT Đại Cường, THPT Lưu Hoàng, THPT Ứng Hoà B, THPT Minh Quang...

Trường có tỉ lệ chọi thấp nhất là Minh Châu (xã Minh Châu) năm nay tuyển 90 chỉ tiêu nhưng chỉ có 210 nguyện vọng đăng ký, trong đó chỉ có 24 nguyện vọng 1 (tỉ lệ chọi 1/0,27).

Ngày 30-31/5 tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung để lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10.

Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đề thi sẽ kiểm tra kiến thức ở bậc THCS, trong đó chủ yếu chương trình lớp 9. Các trường THCS được lưu ý có kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng cho các nhóm học sinh nhằm tiến tới kỳ thi một cách tốt nhất.