Yêu thích Toán tư duy, nữ sinh đạt điểm tuyệt đối Vòng Sơ loại AIMO

TPO - Trịnh Như Ngọc, lớp 9/4 Trường THCS Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ điều em thích nhất khi dự thi Đấu trường Toán học Châu Á là các câu hỏi trong đề có tính tư duy cao, thay vì chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán thông thường.

Tại Vòng Sơ loại, Trịnh Như Ngọc xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 100/100.

Bí quyết của em là sau khi làm hết một lượt tất cả các câu hỏi, phải dành ít phút để kiểm tra lại, sửa lỗi sai nếu có. Trong lúc làm bài, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng, nhưng cũng đủ tập trung để không bị cuốn theo áp lực thời gian.

Nữ sinh rèn cho mình thói quen làm bài kiểm tra, thi cử không đặt mục tiêu phải làm nhanh, mà ưu tiên làm chắc. Những câu quen thuộc sẽ làm trước giúp tạo nhịp, còn những câu khó hơn thì em dành thời gian suy nghĩ sau.

Em Trịnh Như Ngọc

"Điều chú ý là cẩn trọng với những sai sót nhỏ, vì em nhận ra rằng đôi khi kết quả không phụ thuộc vào việc mình hiểu bài đến đâu, mà nằm ở việc mình có đủ cẩn thận để không đánh mất điểm đáng tiếc", Ngọc nói.

Với dạng toán tư duy có nhiều cách giải, việc kiểm tra lại bài không chỉ là rà soát đáp án, mà còn là một cách để tự “đối thoại” lại với suy nghĩ của mình. Khi làm bài xong Ngọc thường trăn trở: "liệu mình sẽ không hối hận với đáp án này chứ?”. Từ đó, có thể tìm ra cách giải khác ngắn gọn, thú vị hơn:

Em nghĩ trong quá trình học Toán, điều em chú ý nhiều nhất không phải là mình giải được bao nhiêu bài, mà là cách mình phản ứng khi gặp bài Toán khó.

Có những lúc không tìm ra lời giải ngay, thay vì vội vàng tìm đáp án, em học cách chấp nhận việc mình chưa hiểu bài để tiếp tục suy nghĩ hoặc dừng lại làm việc khác. Sau đó, em quay lại bài toán với một góc nhìn khác. Dần dần, em nhận ra rằng việc hiểu một vấn đề thường không đến "ngay lập tức" mà là kết quả của nhiều lần thử, sai, và điều chỉnh suy nghĩ.

Không đặt áp lực phải giỏi

Khi biết mình đạt điểm tuyệt đối tại vòng Sơ loại AIMO, cảm xúc đầu tiên của Ngọc không hẳn là tự hào, mà là sự biết ơn. Bởi với em, kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân trong một thời điểm, mà còn là sự tích lũy của cả một quá trình học tập, sự chỉ dẫn tận tình từ thầy cô và sự ủng hộ thầm lặng từ gia đình.

Đồng thời, chinh phục một mốc điểm trong cuộc thi cũng khiến em nhận ra rằng trong học tập, đôi khi việc đạt được một thành tích tốt không có nghĩa là mình đã “giỏi”, mà là chỉ dấu cho thấy mình đang đi đúng hướng. Vì vậy, khi đạt được thành tích nào đó trong học tập, Ngọc cũng thường nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, thay vì là một điểm dừng để có thể khẳng định giá trị bản thân quá vội vàng.

Nữ sinh chia sẻ, giải các bài Toán đã khó, học Toán - Tiếng Anh lại càng khó hơn vì phải có đủ vốn từ vựng mới đọc hiểu được đề. Từ đầu, khi mới tiếp cận, Ngọc không cố ép mình phải hiểu hết, giỏi ngay mà chấp nhận việc đọc chậm, hiểu từng phần, và làm quen dần với cách diễn đạt mới mẻ. Xác định được mục tiêu và cách học như vậy nên việc học trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Và có lẽ, điều quan trọng nhất em học được là đôi khi, việc mình kiên nhẫn với những điều chưa biết cũng chính là một dạng tiến bộ", Ngọc nói.

Yêu thích bộ môn Toán nên khi đăng ký dự thi Đấu trường Toán học Châu Á em rất hào hứng. Nhất là sau Vòng Sơ loại, thí sinh sẽ được thi trực tiếp tại Vòng Chung kết Quốc gia, có cơ hội được gặp gỡ bạn bè các trường học khác trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Một điều em ấn tượng trong kỳ thi này đó là các câu hỏi trong đề thi rất hay, đưa ra nhiều tình huống phù hợp với thực tiễn đòi hỏi thí sinh phải tư duy cao thay vì chỉ kiểm tra kỹ năng tính toán đơn thuần.

Học dạng toán này lâu ngày em nhận ra mình linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ, không thể áp dụng một khuôn mẫu cố định cho mọi bài toán. Đồng thời, việc so sánh với mặt bằng chung cũng giúp xác định rõ những phần bản thân còn yếu để cải thiện.

Ngoài ra, việc làm bài bằng tiếng Anh cũng là một lợi thế giúp Ngọc tiếp cận với tài liệu quốc tế dễ dàng hơn trong quá trình học. Em nghĩ đây là một bước chuẩn bị cần thiết nếu muốn theo đuổi môi trường học tập có tính cạnh tranh và hội nhập cao.

Thời gian này, mỗi ngày nữ sinh dành 1 đến 2 tiếng để ôn tập chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc gia diễn ra cuối tháng 5 tới. Chính nhờ sự kiên trì rèn đề thi em nhận ra điểm mạnh, yếu của bản thân một cách rõ ràng hơn so với việc chỉ học trong chương trình thông thường. Việc làm quen sớm với những chuẩn đánh giá này sẽ giúp quá trình cải thiện có định hướng hơn, thay vì học một cách dàn trải. Theo em, đây là một cách hiệu quả để rút ngắn thời gian phát triển năng lực học Toán.

"Trước khi thi, em tập trung học thêm từ vựng thuộc chuyên ngành Toán trong tiếng Anh, giải những dạng toán tư duy logic cao và giữ một tinh thần thoải mái", cô chia sẻ.

Ngoài thời gian học tập, nữ sinh cũng dành thời gian đọc sách, giải tỏa căng thẳng. Với em, việc khám phá tri thức trong sách vở đã mở rộng vốn hiểu biết, giúp bản thân có thể hình dung về những điều mới mẻ trong cuộc sống.