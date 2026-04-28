Open Z 2026 Đà Nẵng khuấy động Gen Z với mô hình 'thử việc chạm nghề' giữa thời đại AI

Vừa diễn ra tại Đà Nẵng, sự kiện Open Z 2026: Thử việc chạm nghề do Viện đào tạo quốc tế FPT tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh THPT, sinh viên và người trẻ tham gia.

Không chỉ là một ngày hội hướng nghiệp, chương trình mang đến không gian trải nghiệm thực tế, giúp người trẻ trực tiếp khám phá năng lực bản thân, hiểu rõ đặc thù công việc và định hình lựa chọn ngành học trong bối cảnh AI đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động.

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ khu vực miền Trung tham gia trải nghiệm

Khác với mô hình tư vấn tuyển sinh truyền thống, Open Z được thiết kế như một không gian trải nghiệm đa chiều, nơi người tham gia có thể “nhập vai” vào nhiều lĩnh vực nghề nghiệp đang có nhu cầu nhân lực cao như thiết kế sáng tạo, marketing số ứng dụng AI và lập trình công nghệ mới. Không khí sôi động kéo dài xuyên suốt chương trình với hàng loạt trạm trải nghiệm liên tục thu hút đông người tham gia.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 15 hoạt động trải nghiệm miễn phí, kết hợp giữa công nghệ, sáng tạo và định hướng nghề nghiệp. Người tham dự không chỉ được khám phá bản thân qua các hoạt động tương tác như tarot, thần số học, sinh trắc vân tay mà còn trực tiếp thử sức với những tình huống mô phỏng công việc thực tế, từ đó có cái nhìn trực quan hơn về từng lĩnh vực nghề nghiệp.

Người trẻ hào hứng trải nghiệm các hoạt động thuộc nhóm ngành sáng tạo và marketing số

Ở nhóm ngành sáng tạo, FPT Arena Multimedia mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm thuộc lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện như phối màu digital, xây dựng concept hình ảnh và workshop hướng dẫn hoàn thiện portfolio cá nhân. Thông qua các hoạt động này, nhiều bạn trẻ hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp trong thiết kế đồ họa, hoạt hình, dựng phim, UI/UX và truyền thông đa phương tiện.

Trong khi đó, FPT Skillking giới thiệu lĩnh vực marketing số ứng dụng AI thông qua khu vực Marcom Room với các thử thách thực chiến về truyền thông, xây dựng thương hiệu và phân tích hành vi khách hàng. Người tham gia cũng được tiếp cận cách AI đang hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả marketing, cá nhân hóa nội dung và nâng cao trải nghiệm người dùng trong môi trường số.

Các hoạt động công nghệ và AI thu hút sự quan tâm lớn của người tham dự

Ở nhóm ngành công nghệ, FPT Jetking tạo dấu ấn với loạt hoạt động về lập trình AI Agent như talkshow chuyên đề, đấu cờ cùng robot, Software Room và các thử thách xử lý tình huống công nghệ. Những trải nghiệm này giúp học sinh, sinh viên hình dung rõ hơn về công việc trong lĩnh vực lập trình, hệ thống mạng, tự động hóa và xu hướng AI Agent đang phát triển mạnh mẽ.

Khu tư vấn 1:1 với sự tham gia của chuyên gia và giảng viên từ Viện đào tạo quốc tế FPT thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đến tìm hiểu lộ trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Sự kiện cũng sôi động hơn với trạm Gift Corner tặng quà công nghệ cùng workshop “Từ Portfolio đến đi làm: Bạn còn thiếu gì để được nhận vào Agency?”, mang đến góc nhìn thực tế cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực sáng tạo và marketing.

Đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT cho biết, trong bối cảnh AI đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và tuyển dụng, việc lựa chọn ngành học của người trẻ cần dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tiếp cận thông tin lý thuyết. Việc được trực tiếp “thử việc” giúp người học hiểu rõ hơn về đặc thù công việc, yêu cầu kỹ năng cũng như xu hướng phát triển của từng ngành nghề trước khi đưa ra quyết định cho tương lai.

Nhiều bạn trẻ tìm hiểu học bổng và ưu đãi tuyển sinh 2026 tại sự kiện

Song song với hoạt động hướng nghiệp, Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai chương trình học bổng và ưu đãi tuyển sinh năm 2026 với tổng mức hỗ trợ lên tới 14 triệu đồng, bao gồm các suất học bổng Tài năng Platinum, Gold, Silver và ưu đãi nhập học sớm dành cho học sinh đăng ký tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Theo định hướng đào tạo của Viện đào tạo quốc tế FPT, chương trình học được xây dựng theo hướng thực hành, tích hợp AI và bám sát nhu cầu doanh nghiệp, giúp người học sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế và phát triển năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo xem tại đây.

Open Z 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở một ngày hội trải nghiệm, mà trở thành điểm chạm thực tế giúp người trẻ khu vực miền Trung tự tin hơn trên hành trình lựa chọn ngành học và định hình tương lai nghề nghiệp trong thời đại AI.