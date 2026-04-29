Sinh viên IT ĐH Duy Tân ghi dấu ấn vượt trội trên Không gian Số

Những thành tích xuất sắc của sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân trong các dự án Công nghệ Sáng tạo, các giải thưởng lớn về An ninh Mạng hay Robot AI, cùng việc được vinh danh trong Chương trình Phát triển Nhân tài Số,… không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của sinh viên Duy Tân mà còn là minh chứng cho một môi trường học tập chất lượng, đầy năng động và sáng tạo, đang mở ra các cơ hội phát triển và bứt phá cho rất nhiều các thế hệ sinh viên DTU.

Samsung và Fore đồng hành cùng ĐH Duy Tân trong việc đào tạo các thế hệ nhân tài IT

Đáp ứng yêu cầu của Kỷ nguyên Số, 3 khóa học của Samsung gồm:

· Vạn vật Kết nối (Internet of Things - IoT),

· Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI),

· Dữ liệu Lớn (Big Data),

bên cạnh thêm 1 khóa học Kỹ năng Lập trình Cơ bản (Coding & Programming) đang mang đến những cơ hội lớn để sinh viên Duy Tân khám phá thêm nhiều tri thức, rèn luyện các kỹ năng thực chiến trên không gian mạng, và dẫn đầu làn sóng phát triển công nghệ.

Samsung ký kết và tài trợ Lab Máy tính hỗ trợ đào tạo IT tại DTU

Hiệu quả từ quá trình hợp tác với ĐH Duy Tân để triển khai dự án Samsung Innovation Campus (SIC) cùng nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn khác đã trở thành điểm tựa để Samsung Việt Nam tài trợ cho Trường một Lab gồm 30 máy tính cấu hình cao, 1 laptop và 1 tivi thông minh được đặt ngay tại ĐH Duy Tân để hỗ trợ công tác đào tạo từ năm 2023 và nhiều năm tiếp sau. Ngay khi được lựa chọn thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung ở Hà Nội, nhiều sinh viên Duy Tân có thành tích tốt ở khóa học SIC đã được Samsung RD tiếp nhận vào làm việc chính thức.

Bên cạnh đó, đông đảo sinh viên tham gia dự án "Blue Rock" đã và đang được triển khai tại DTU qua các năm luôn được Công ty Fore và Công ty Cổ phần LLL (Nhật Bản) tuyển dụng vào làm tại Việt Nam với mức lương từ 1.200 - 2.200 USD/tháng. Cùng với việc được thụ hưởng nền tảng kiến thức về An toàn An ninh Mạng được cập nhật, các sinh viên DTU này đều được nhận mức lương từ 400-800 USD/tháng ngay khi vẫn còn đang học. Tùy theo năng lực của từng sinh viên sau đó, Công ty Fore sẽ chọn lựa để tiếp tục trả lương như cho chuyên gia.

Công ty CP Fore (Nhật Bản) cũng đã tài trợ cho ĐH Duy Tân một Lab Cyber Security để phục vụ các giảng viên và sinh viên nghiên cứu và học tập về An ninh Mạng. Lab Cyber Security có 20 laptop cấu hình cao kèm theo một số phần mềm chuyên dụng, 1 server chuyên dụng và nhiều thiết bị mạng khác.

Nhiều sự kiện về An ninh Mạng luôn được tổ chức ở Duy Tân

Các sự kiện về An ninh Mạng như CyberCon Asia 2025 hay CyberFest 2025 liên tục được tổ chức tại ĐH Duy Tân với hàng trăm doanh nghiệp cùng các lãnh đạo, diễn giả tham dự đã góp phần mang đến các góc nhìn mới hướng đến đảm bảo An toàn - An ninh Mạng khi mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang ngày càng phát triển, mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức như hiện nay.

Giữ “phong độ” trên Không gian Số với các giải thưởng An ninh Mạng, Robot AI

Liên tiếp trong 3 năm, sinh viên ĐH Duy Tân giành giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ - Innovation Tech Challenge 2023, 2024 và 2025, trong khuôn khổ hoạt động Samsung Innovation Campus (SIC) do Samsung Việt Nam tổ chức.

ĐH Duy Tân còn được lựa chọn trong Top 10 trường xuất sắc nhất trên toàn quốc vì đã triển khai hiệu quả Chương trình Phát triển Nhân tài Số 2025. Đây là sáng kiến do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Google triển khai, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nhân tài số cho Việt Nam. Trong đó, TS. Nguyễn Đức Mận - Phó trưởng Khoa Đào tạo quốc tế (IS), ĐH Duy Tân nhận danh hiệu Coordinator (Điều phối viên xuất sắc) và SV Nguyễn Đình Tuấn - chuyên ngành Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU, Khoa Đào tạo Quốc tế (IS), ĐH Duy Tân đã xuất sắc nằm trong Top 10 sinh viên tiêu biểu toàn quốc của chương trình.

Thầy trò ĐH Duy Tân được vinh danh tại Chương trình Phát triển Nhân tài Số 2025

Năm 2024, các “chiến binh” Robot AI của ĐH Duy Tân đã giành 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, và 1 giải Ý tưởng Sáng tạo tại Cuộc thi 'ROBOG 2024'' toàn quốc diễn ra vào ngày 22/9. Điểm nhấn của cuộc thi này là các đội đều sử dụng chung một thiết kế robot hình người Yanshee và bộ UGOT nhưng với năng lực vượt trội, sinh viên Duy Tân đã có những sáng tạo đặc biệt trong lập trình AI, giúp robot vượt qua mọi trở ngại để về đích và nhận các giải thưởng cao nhất.

Năm 2024, SV Duy Tân đã giành giải Nhất khối thi Phần mềm Mã nguồn mở tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33. Giải thưởng lớn tại cuộc thi này đã thêm phần khẳng định năng lực, bản lĩnh của sinh viên Duy Tân trên các sân chơi lớn, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - vốn là thế mạnh, là ngành trọng điểm của Nhà trường.

Sinh viên IT DTU ghi dấu với các giải Nhất ở nhiều cuộc thi lớn

Cùng với lĩnh vực Robot AI, sinh viên ngành An ninh Mạng của ĐH Duy Tân luôn tự hào với những giải thưởng lớn, cụ thể:

· Đứng đầu bảng quốc tế tại Iran Tech Olympics CTF 2025 - Attack-Defense CTF,

· Giải Nhì tại Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 ở Jakarta, Indonesia,

· Giải Nhì tại Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” 2023,

· Giải Nhì tại ARAB Security Cyber Wargames ở Ai Cập năm 2022,

· Giải Ba tại Cuộc thi Insomnihack CTF Finals ở Thụy Sĩ 2022,

· …

Mô hình Open Lab tại DTU hỗ trợ tối đa cho sinh viên học tập ngành An ninh Mạng

Sinh viên Duy Tân được trải nghiệm một không gian học tập và khám phá thế giới An ninh Mạng hiện đại ngay tại trường thông qua 2 Phòng Thực hành Mạng theo mô hình Open Lab chuyên đề, gồm:

· Phòng Thực hành Chiến tranh Thông tin, và

· Phòng Thực hành Kỹ thuật Mạng

với đầy đủ các thiết bị mạng chuyên dụng như: server, router, firewall, IDS/IPS, load balancing device (với nhiều chủng loại đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau như Cisco, Fortinet, Drytech,…) đã và đang tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ĐH Duy Tân học tập và thi đấu ở nhiều cuộc thi An toàn Thông tin trong nước và quốc tế.

Thế giới Thiết kế Game đa sắc màu với những giải thưởng ấn tượng

Vượt trội với năng lực thiết kế game, “Hội An Kiến sự” (Hội An VR) của nhóm CLICK Studio thuộc ĐH Duy Tân đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và được chọn vào Top 5 Dự án Game Xuất sắc nhất (không có nhất, nhì, ba, tư) tại GameHub 2025. Không chỉ là một tựa game giải trí, “Hội An Kiến sự” là một sản phẩm giáo dục - văn hóa, giới thiệu về một di sản thế giới của Việt Nam theo một cách sinh động, hiện đại và dễ tiếp cận nhất.

Nhóm CLICK Studio nghiên cứu và thiết kế "Hội An Kiến sự" ở DTU

Dự án "Hội An kiến sự" có sự tham gia của 20 nhân sự, gồm các họa sĩ 2D, 3D, họa sĩ môi trường, hiệu ứng và lập trình viên tại ĐH Duy Tân. Trong môi trường học tập thiết kế game DTU với rất nhiều cán bộ, giảng viên tâm huyết làm nghề, sinh viên Duy Tân có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và sáng tạo, từ đó chinh phục các sân chơi lớn với:

· Giải Nhất và Nhì Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Thiết kế Đồ hoạ và Lập trình Game toàn quốc năm 2024”,

· Top 5 xuất sắc tại triển lãm Hướng đến Tương lai 2024, được dự Diễn đàn Thiết kế Quốc tế tại Đài Loan (Trung Quốc),

· Giải thưởng “Áp dụng Công nghệ Đổi mới” tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Đào tạo Mỹ thuật Ứng dụng trong bối cảnh phát triển Công nghiệp Văn hóa” năm 2024,

· …

Xếp hạng Top 200+ Thế giới với nhiều kiểm định ABET

Lĩnh vực Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân xếp vị trí 144 thế giới trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2026, cũng là dẫn đầu Việt Nam. Điều này ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghiên cứu, đào tạo và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ĐH Duy Tân trên bản đồ học thuật quốc tế về các ngành Công nghệ Thông tin.

Hiện nay, có nhiều ngành học IT đang được đào tạo tại trường như:

Khối ngành Công nghệ Thông tin DTU đặc biệt có nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định ABET - Tiêu chuẩn “vàng” về đào tạo Khoa học-Kỹ thuật của Mỹ, bao gồm:

· Kỹ thuật Phần mềm: đạt kiểm định ABET năm 2021,

· Kỹ thuật Mạng: đạt kiểm định ABET năm 2025, 2019, và

· Hệ thống Thông tin Quản lý: đạt kiểm định ABET năm 2025, 2019.

Sinh viên theo học các ngành thuộc khối Công nghệ Thông tin của ĐH Duy Tân được tiếp cận trực tiếp chương trình “nhập khẩu” từ ĐH Carnegie Mellon - một trong 4 trường hàng đầu về Công nghệ Thông tin của Mỹ (theo U.S. News 2025). Từ đây, các bạn hoàn toàn có thể tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu với nền tảng kiến thức và kỹ năng vững vàng nhất.

