Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM thêm 5 trường THPT công lập, học sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng từ 4/5

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn

TPO - Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa thông báo bổ sung thêm 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027, mở thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh trong bối cảnh áp lực chỗ học ngày càng tăng.

Theo thông báo, 5 trường mới được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh gồm: THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, trường liên cấp TH – THCS – THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An và THPT phường Đông Hưng Thuận.

662446952-1273044978272530-250077331282527606-n.jpg
Học sinh TPHCM có thêm cơ hội học trường công lập năm học tới.

Các trường hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ được điều chỉnh sau khi UBND TPHCM ban hành quyết định đặt tên chính thức.

Đáng chú ý, học sinh và phụ huynh có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng vào các trường này trong khung thời gian từ 14h ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5/2026 trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Đây là giai đoạn quan trọng sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng ban đầu.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, để đăng ký chính xác, thí sinh cần tra cứu tên trường theo tên tạm thời gắn với địa bàn phường như đã công bố, tránh nhầm lẫn trong quá trình chọn nguyện vọng.

Việc bổ sung thêm trường được xem là động thái nhằm giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM nơi mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh cạnh tranh suất học công lập. Đồng thời, ngành giáo dục thành phố cũng yêu cầu các địa phương và trường học tăng cường thông tin để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

#TP.HCM #trường THPT #tuyển sinh lớp 10 #nguyện vọng #giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe