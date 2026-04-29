TPHCM thêm 5 trường THPT công lập, học sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng từ 4/5

TPO - Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa thông báo bổ sung thêm 5 trường THPT công lập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027, mở thêm cơ hội lựa chọn cho học sinh trong bối cảnh áp lực chỗ học ngày càng tăng.

Theo thông báo, 5 trường mới được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh gồm: THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, trường liên cấp TH – THCS – THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An và THPT phường Đông Hưng Thuận.

Học sinh TPHCM có thêm cơ hội học trường công lập năm học tới.

Các trường hiện sử dụng tên tạm thời và sẽ được điều chỉnh sau khi UBND TPHCM ban hành quyết định đặt tên chính thức.

Đáng chú ý, học sinh và phụ huynh có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng vào các trường này trong khung thời gian từ 14h ngày 4/5 đến 17h ngày 8/5/2026 trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Đây là giai đoạn quan trọng sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng ban đầu.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, để đăng ký chính xác, thí sinh cần tra cứu tên trường theo tên tạm thời gắn với địa bàn phường như đã công bố, tránh nhầm lẫn trong quá trình chọn nguyện vọng.

Việc bổ sung thêm trường được xem là động thái nhằm giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM nơi mỗi năm có hàng chục nghìn học sinh cạnh tranh suất học công lập. Đồng thời, ngành giáo dục thành phố cũng yêu cầu các địa phương và trường học tăng cường thông tin để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.