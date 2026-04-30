Đi xem pháo hoa lễ 30/4, người dân TPHCM cần lưu ý gì để tránh kẹt xe?

TPO - CSGT TPHCM khuyến cáo người dân hạn chế vào khu vực đông người, không dừng đỗ sai quy định và chủ động chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc trong đêm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Sáng 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động lớn như bắn pháo hoa nghệ thuật và Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình lần thứ 38.

Dịp lễ này CSGT căng mình với nhiều hoạt động.

Trước áp lực giao thông gia tăng, lực lượng CSGT thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho người dân vui chơi trong dịp lễ.

Theo kế hoạch, vào tối cùng ngày, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 tại 8 điểm trên toàn thành phố, từ khu vực trung tâm đến các địa bàn như Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè. Trước đó, vào lúc 11h30 chặng về đích của giải đua xe đạp toàn quốc cũng diễn ra tại khu vực trung tâm, kết hợp diễu hành qua nhiều tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Điện Biên Phủ… khiến lưu lượng phương tiện dự báo tăng đột biến.

Trước tình hình này, Phòng CSGT Công an TPHCM đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm, giao lộ phức tạp, nơi tập trung đông người. Hệ thống camera giám sát được khai thác tối đa để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ công tác duy trì trực chiến 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

CSGT ra quân đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Song song đó, lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối quá trình vận chuyển pháo đến các điểm bắn; phối hợp với nhiều lực lượng như công an địa phương, biên phòng, cảng vụ bảo đảm an ninh trật tự trên cả đường bộ lẫn đường thủy, đặc biệt tại khu vực sông Sài Gòn.

Đối với giải đua xe đạp, công tác dẫn đường và phân luồng được triển khai chặt chẽ, bảo đảm lộ trình thi đấu thông suốt, an toàn.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo người dân không dừng, đỗ xe sai quy định, không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Trong thời gian diễn ra các sự kiện, lực lượng CSGT sẽ tập trung cao độ tại khu vực trung tâm và các tuyến đường chính nhằm giữ giao thông ổn định.

Lưu ý nhiều đường cấm

Từ 18h đến 21h30 tối 30/4, nhiều tuyến đường trọng điểm quanh khu vực trung tâm sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thưởng thức pháo hoa.

Các tuyến đường bị cấm gồm nhiều trục giao thông quan trọng như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi… cùng hàng loạt tuyến nhánh xung quanh Công trường Mê Linh và khu vực ven sông Sài Gòn.

Ngoài ra, toàn bộ các lối lên xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội cũng sẽ bị phong tỏa trong khung giờ trên.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cấm dừng, đỗ xe và tụ tập xem pháo hoa trên các cây cầu lớn như cầu Thủ Thiêm, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ… nhằm tránh ùn tắc và nguy cơ mất an toàn.

Người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình khác để di chuyển. Một số hướng lưu thông thay thế đáng chú ý:

Từ khu Thạnh Mỹ Tây đi Xóm Chiếu: qua cầu Thủ Thiêm – hầm sông Sài Gòn – Trần Hưng Đạo – cầu Ông Lãnh.

Từ Xóm Chiếu đi ngược lại: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Nguyễn Thái Học – Cách Mạng Tháng Tám.

Từ An Khánh đi Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Võ Thị Sáu.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế vào khu vực đông người khi không cần thiết; đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi vi phạm như đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo Phòng CSGT, ý thức của người dân là yếu tố then chốt giúp bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại trong mắt người dân và du khách.