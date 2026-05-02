Ngoại trưởng Iran điện đàm với sáu nước Trung Đông

TPO - Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã điện đàm với sáu quốc gia trong khu vực nhằm thông báo lập trường và sáng kiến ngoại giao mới của Tehran, ngay sau khi Iran gửi đề xuất đàm phán sửa đổi tới Mỹ qua trung gian Pakistan.

Theo hãng tin Tasnim, hôm thứ Sáu (1/5), Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm với các người đồng cấp trong khu vực. Các cuộc trao đổi diễn ra với đại diện ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Iraq, Ả Rập Xê Út và Azerbaijan nhằm cập nhật lập trường cũng như các sáng kiến ngoại giao mới nhất của Tehran trong nỗ lực chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Iran chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi tới Washington thông qua các nhà trung gian tại Pakistan. Tuy nhiên, khả năng đề xuất này giúp hai bên quay lại bàn đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ.

Ảnh: Tasnim

Theo một nguồn tin Iran, Tehran có thể cân nhắc nối lại đối thoại nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời Iran sẽ mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải.

Phía Mỹ trước đó đã yêu cầu Iran bảo đảm tự do hàng hải vô điều kiện tại tuyến vận tải chiến lược này. Hiện chưa rõ đề xuất mới nhất của Tehran có đáp ứng được yêu cầu đó hay không.

Nguồn tin cũng cho biết Iran vẫn duy trì sự hoài nghi sâu sắc đối với Mỹ, đặc biệt sau khi các cuộc đàm phán gần đây tại Pakistan bị gián đoạn mà không có kết quả.

Trước đó vào hôm thứ Năm (30/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thụy Sĩ để thảo luận về quan hệ song phương và tình hình khu vực.

Trong các cuộc trao đổi, ông Araghchi nhấn mạnh những hệ lụy an ninh và kinh tế từ xung đột, cho rằng bất ổn tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz bắt nguồn từ các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc các bên liên quan phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.