Hải quân Mỹ dùng AI để rà phá thủy lôi trên eo biển Hormuz

TPO - Hải quân Mỹ đang tăng cường khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, theo một hợp đồng mới được tiết lộ gần đây.

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hải quân nước này đang rà phá thủy lôi của Iran trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc rà phá các vật liệu nổ dưới nước có thể mất nhiều tháng, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Để đẩy nhanh quá trình này, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với công ty trí tuệ nhân tạo Domino Data Lab ở San Francisco. Công ty này sẽ cung cấp phần mềm có khả năng huấn luyện tàu lặn không người lái nhận diện các loại thủy lôi mới chỉ trong vài ngày.

“Việc rà phá thủy lôi từng là công việc của tàu chiến”, ông Thomas Robinson - giám đốc điều hành Domino - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. “Giờ đây, nó đang trở thành công việc của AI. Hải quân Mỹ đang chi trả cho nền tảng cho phép họ huấn luyện, quản lý và triển khai AI ở các vùng biển tranh chấp, nơi cản trở thương mại toàn cầu và gây nguy hiểm cho các thủy thủ”.

Nền tảng này tích hợp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, bao gồm sonar và hệ thống hình ảnh trực quan, cho phép hải quân giám sát hiệu quả hoạt động của các mô hình AI khác nhau trên thực địa, xác định lỗi và đưa ra các chỉnh sửa để cải thiện hiệu suất.

Điểm mạnh của phần mềm Domino là tốc độ. Trước đây, việc cập nhật các mô hình trí tuệ nhân tạo để điều khiển các tàu lặn không người lái (UUV) của hải quân nhận diện các loại thủy lôi mới có thể mất đến sáu tháng. Nhưng Domino cho biết công ty đã rút ngắn chu kỳ đó xuống còn vài ngày.

"Nếu có các tàu lặn không người lái ở Biển Baltic được huấn luyện để phát hiện thủy lôi của Nga, thì chúng cần được triển khai đến eo biển Hormuz để phát hiện thủy lôi của Iran. Với công nghệ của Domino, Hải quân Mỹ có thể chuẩn bị sẵn sàng trong một tuần thay vì một năm", đại diện công ty nói.

Hải quân Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

