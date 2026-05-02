Đoàn 'Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

TPO - Lễ tưởng niệm không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là bài học sống động về lịch sử, hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ngày 1/5, trong khuôn khổ chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 14 năm 2026 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa).

Đoàn công tác với hơn 200 đại biểu gồm các cơ quan cơ quan đơn vị đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank).

Trong đó, có 70 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu, đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia hành trình.

Đoàn công tác trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”. Trước anh linh các liệt sĩ, đại diện tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng thành kính, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa).

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.

Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

Các đại biểu tham gia Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Đoàn công tác số 14 năm nay quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham quan, cùng xem lại những dấu tích lịch sử xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cùng ngày, Đoàn công tác số 14 đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189, thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác số 14 chụp hình kỷ niệm cùng cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 189.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân).