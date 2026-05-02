Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đoàn 'Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Nguyễn Thành

TPO - Lễ tưởng niệm không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là bài học sống động về lịch sử, hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ngày 1/5, trong khuôn khổ chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 14 năm 2026 đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa).

Đoàn công tác với hơn 200 đại biểu gồm các cơ quan cơ quan đơn vị đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank).

Trong đó, có 70 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu, đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia hành trình.

Đoàn công tác trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” dưới chân tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”. Trước anh linh các liệt sĩ, đại diện tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng thành kính, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa).
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.
Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma.
Các đại biểu tham gia Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Đoàn công tác số 14 năm nay quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị.
Các đại biểu tham quan, cùng xem lại những dấu tích lịch sử xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Cùng ngày, Đoàn công tác số 14 đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189, thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Đoàn công tác số 14 chụp hình kỷ niệm cùng cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 189.
Đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân).
Đoàn công tác tặng quà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162.
#Gạc Ma #biển đảo #truyền thống #tuổi trẻ #chủ quyền #Khánh Hòa #Trường Sa

