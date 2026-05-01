Nhiều bệnh viện tuyến đầu tại TPHCM thay đổi lớn sau 30/4

TPO - Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng loạt bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM bước vào giai đoạn tái cấu trúc quy mô lớn, với việc tiếp nhận thêm cơ sở, mở rộng không gian điều trị và triển khai các mô hình chăm sóc chuyên sâu.

Ngày 1/5 thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện tuyến đầu tại thành phố phải thực hiện bước chuyển mình không chỉ nhằm giải quyết tình trạng quá tải kéo dài, mà còn đặt nền móng cho một hệ thống y tế hiện đại, phân tầng hợp lý và hướng đến phục vụ người bệnh tốt hơn.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt TP.HCM đang rơi vào tình trạng quá tải

Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, áp lực quá tải đã kéo dài nhiều năm với trung bình khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, có thời điểm lên tới 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật. Trong khi đó, cơ sở hiện hữu bị giới hạn về diện tích, khiến việc tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh theo hướng tinh gọn, hiện đại gặp nhiều khó khăn.

Sau đợt nghỉ lễ, thành phố sẽ bàn giao hai cơ sở dôi dư từ Trung tâm Y tế quận 3 (cũ) tại số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ cho Bệnh viện Mắt. Đây được xem là bước đi quan trọng, vừa giải tỏa áp lực quá tải vừa tạo dư địa phát triển lâu dài. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ nhanh chóng được tổ chức thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân. Mô hình này tập trung vào khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày, giúp giảm tải trực tiếp cho cơ sở chính.

Cơ sở 299 Điện Biên Phủ trước mắt sẽ đảm nhận khối hành chính và đào tạo, để có thêm không gian cho hoạt động chuyên môn. Về trung hạn, nơi đây sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng đến phát triển du lịch y tế.

Không dừng lại ở nội đô, Bệnh viện Mắt TP.HCM còn mở rộng theo mô hình “đa cực”. Một cơ sở mới dự kiến đặt tại khu vực Bình Dương (cũ). Trung tâm này sẽ tập trung tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em, qua đó giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Tại khu vực Tân Kiên, bệnh viện dự kiến xây dựng một cơ sở hoàn chỉnh với quy mô 300 giường trên diện tích khoảng 25.000 m², phát triển đầy đủ các chuyên khoa sâu như ghép giác mạc, bướu mắt, dịch kính võng mạc, thần kinh nhãn khoa.

Cùng với Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cũng vừa đưa vào hoạt động khu nhà mới tại 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo từ ngày 28/4. Đây là cơ sở được cải tạo từ Trung tâm Y tế Quận 3 trước đây, nằm đối diện trụ sở hiện hữu của bệnh viện.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM vận hành cơ sở mới được sáp nhập từ Bệnh viện quận 3 (cũ)

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện chuyển khoa Cấp cứu và một số phòng khám sang khu nhà mới, đồng thời triển khai nhiều dịch vụ cận lâm sàng như đo thính lực, nội soi tai mũi họng, chụp CT, xét nghiệm… Việc vận hành song song hai khu giúp rút ngắn thời gian chờ khám, tối ưu quy trình tiếp đón và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng cho biết, việc mở rộng không gian không chỉ giải quyết bài toán quá tải trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi hoàn tất cải tạo toàn diện, khu nhà mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trước dịp 2/9/2026, trở thành trung tâm phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như cấy ốc tai điện tử, tai thần kinh, điều trị trong ngày, chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, cùng các khoa nhi, ung bướu và tạo hình thẩm mỹ.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng được giao tiếp nhận cơ sở Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (Bệnh viện quận 10 cũ), nhằm phát triển mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Là một trong những trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước, mỗi năm Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận gần 18.000 ca, trung bình khoảng 50 ca cấp cứu mỗi ngày. Việc tiếp nhận thêm cơ sở mới giúp bệnh viện mở rộng không gian điều trị, đồng thời tổ chức lại các khu chức năng phù hợp hơn.

Bệnh viện Nhân Dân 115 sẽ phát triển khu chuyên sâu về đột quỵ tại cơ sở Hòa Hưng sáp nhập từ Bệnh viện quận 10 (cũ)

Đáng chú ý, cơ sở Hòa Hưng nằm cách bệnh viện chỉ khoảng 180 mét, thuận lợi cho việc kết nối nhân lực và liên thông chuyên môn. Trong giai đoạn 2026–2030, nơi đây sẽ bố trí khoảng 200 giường nội trú cho các chuyên khoa như nội thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, đồng thời triển khai khu tái khám với công suất 150–200 lượt mỗi ngày.

Từ năm 2031 trở đi, cơ sở này sẽ phát triển thành trung tâm điều trị và phục hồi chức năng sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400–500 lượt khám mỗi ngày. Đây là mắt xích quan trọng trong mô hình chăm sóc toàn diện, từ cấp cứu, điều trị chuyên sâu đến phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc tận dụng các cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy y tế không chỉ giúp giải bài toán mặt bằng, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc hệ thống theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. Những thay đổi đồng loạt tại các bệnh viện tuyến đầu sau dịp 30/4 được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho khu vực nội đô và từng bước đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.