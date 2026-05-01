[Clip]: Ẩu đả giữa đường vì liên tục bấm còi trong hầm vượt sông Sài Gòn

Nguyễn Dũng

TPO - Trong lúc lưu thông qua hầm Thủ Thiêm, Lễ chạy xe phía sau liên tục bấm còi xin vượt. Do bức xúc, Gia quay lại chửi bới, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại rồi sau đó cả hai dừng xe lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự và làm ngã xe người đi đường.

Ngày 1/5, Công an phường An Khánh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (SN 1978, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (SN 1994, ngụ xã Hưng Long) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/3, Phạm Hoàng Gia trong tình trạng say xỉn được một người phụ nữ chở bằng xe máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt sang Mai Chí Thọ. Trần Trọng Lễ chạy xe phía sau liên tục bấm còi xin vượt. Do bức xúc, Gia quay lại chửi bới, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Gia và Lễ tại cơ quan công an.

Khi ra khỏi hầm vượt sông Sài Gòn, Lễ vượt lên, chạy song song và tiếp tục cự cãi rồi tăng ga bỏ đi. Đến giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, khi dừng đèn đỏ, Gia xuống xe tiến đến chỗ Lễ, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau giữa nơi đông phương tiện qua lại. Trong lúc giằng co, hai đối tượng còn làm ngã xe máy của một người dân.

Dù được người đi đường can ngăn, cả hai vẫn tiếp tục ẩu đả, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trước khi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Lễ và Gia diễn ra tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

