Miền Bắc sắp mưa dông, miền Trung nóng như đổ lửa

TPO - Trong đêm 1/5 và sáng 2/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Sang ngày 3/5, miền Bắc có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung từ ngày 2/5 tăng nhiệt, ngày 3/5 nóng như đổ lửa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong đêm 1/5 và sáng 2/5, mưa sẽ xuất hiện ở 3 địa phương là Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 3/5 đến sáng 4/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ngày 2/5, miền Bắc tăng 3-4 độ C so với hôm nay, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Từ ngày 3/5, nền nhiệt giảm khoảng 5-6 độ C, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 26-28 độ C, vùng núi cao thấp hơn.

Hà Nội ngày 2/5 trời nắng, ít mưa với nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-32 độ C. Ngày 3/5 Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-27 độ C, sang ngày 4/5, Hà Nội có mưa dông rải rác vào buổi sáng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-28 độ C.

Miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng trong ngày 3/5.

Miền Bắc đang trong thời kỳ giao mùa, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ cao xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như trạm Biên Hòa (Đồng Nai) 37,7 độ C, Thủ Dầu Một (TPHCM) 36,6 độ C, Mộc Hóa (Tây Ninh) 36,6 độ C. Dự báo ngày mai, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ C, ngày 3/5 nắng nóng giảm nhẹ.

Khu vực vùng núi phía Tây Nghệ An đến Huế từ ngày 2/5 bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, riêng vùng núi phía Tây Nghệ An đến Huế có nắng nóng gay gắt 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo tại Thanh Hoá đến Huế, trong đêm 3/5 và ngày 4/5 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa dông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa dông, từ ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở miền Trung.