Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc nắng nhẹ trước khi chuyển mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay và ngày mai (1-2/5), các tỉnh miền Bắc nắng nhẹ, ít mưa, riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông rải rác. Từ ngày 3/5, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng, ít mưa, riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (2/5), khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, Đông Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 3/5, miền Bắc có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc hôm nay trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa dông rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực miền Trung tăng nhiệt, trời có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 3-4/5, Thanh Hoá đến Huế có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ trời nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày mai (2/5), khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ. Từ 3/5, nắng nóng giảm dần. Chiều và tối các ngày 4-6/5, Nam Bộ có thể đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay #thời tiết nghỉ lễ #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe