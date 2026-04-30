Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện hỗ trợ nhân dân viếng Lăng Bác dịp 30/4

TPO - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhân dân từ nhiều miền Tổ quốc tề tựu về Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Bác, tham quan Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Hoạt động hỗ trợ nước uống, bánh mỳ miễn phí tới người dân, du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 30/4. Ảnh: TTBĐ

Trong khuôn viên Quảng trường Ba Đình và tuyến đường Ngọc Hà (Hà Nội), Đoàn Thanh niên phường Ba Đình phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phục vụ hơn 25.000 suất nước uống, bánh mỳ miễn phí tặng đồng bào, du khách tham quan và vào Lăng viếng Bác.

Từ 6 giờ sáng 30/4, anh Nguyễn Huy Bách – Bí thư Chi đoàn 36 cùng tình nguyện viên áo xanh có mặt tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình để triển khai hoạt động hỗ trợ người dân.

Đây là năm thứ 3 anh tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân và du khách vào Lăng viếng Bác và tham quan Khu di tích dịp lễ 30/4 và 1/5.

Anh Bách tự hào trên địa bàn phường có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cảm thấy vinh dự, cùng trách nhiệm khi được góp một phần nhỏ bé để phục vụ Nhân dân vào Lăng viếng Bác dịp này, cũng như nhiều dịp lễ lớn của đất nước.

“Nhìn dòng người viếng lăng, được hỗ trợ chu đáo, tôi càng thấy những đóng góp của tuổi trẻ là thiết thực và xứng đáng”, anh nói.

Những phần quà nhỏ ý nghĩa được trao tặng tới người dân, du khách. Ảnh: TTBĐ

Nữ đoàn viên Nguyễn Hoàng Lê Ngọc lần đầu tham gia tình nguyện hỗ trợ người dân dịp lễ 30/4, tích cực cùng đồng đội phát bánh, nước tới tay người dân. Ngọc ấn tượng với hình ảnh dòng người trật tự với niềm háo hức, thành kính hướng về Lăng Bác.

“Chính điều đó khiến em có thêm động lực để cố gắng hơn. Qua hoạt động, tôi cảm nhận rõ sự gắn bó, thắm tình quân dân và thấy tự hào khi được góp một phần nhỏ bé của mình trong dịp lễ ý nghĩa này”, Ngọc nói.

Nguyễn Hoàng Lê Ngọc tham gia tình nguyện trong ngày 30/4. Ảnh: TTBĐ

Trao đổi với Tiền Phong, chị Phạm Thu Phương – Bí thư Đoàn phường Ba Đình cho biết, hoạt động hỗ trợ người dân khi đến thăm Lăng Bác được Đoàn Thanh niên phường phối hợp thực hiện trong các ngày 30/4, 1/5 và 19/5. Dự kiến sẽ phát 45.000 suất quà miễn phí tặng đồng bào tới thăm Lăng Bác.

Tham gia đợt hoạt động này, lực lượng tình nguyện viên tổ chức với gần 20 đoàn viên thanh niên/buổi, bố trí tại nhiều điểm khu vực khuôn viên Quảng trường và phố Ngọc Hà. Bên cạnh đó, đội “Giao thông xanh” của phường tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông trên tuyến phố Ngọc Hà.

Tình nguyện viên tại điểm tiếp nước miễn phí trên đường Ngọc Hà. Ảnh: TTBĐ

Điện ảnh trong mắt trẻ thơ

Chị Phạm Thu Phương cũng cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Đoàn phường Ba Đình phối hợp với Hãng phim trẻ tổ chức chương trình “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ”. Thông qua các bộ phim lịch sử góp phần định hướng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc cho thiếu nhi tại 8/8 Liên đội trực thuộc.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và 136 năm Ngày sinh nhật Bác dự kiến (19/5/1890 -19/5/2026), Đoàn phường sẽ tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa. Trong đó, có lễ báo công dâng Bác và tuyên dương gương phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội tiêu biểu tại Khu di tích K9; khánh thành công trình tranh tường bích hoạ; ra mắt mô hình điểm “Liên đội số”; kết nạp đoàn viên mới cho 214 thanh niên ưu tú.