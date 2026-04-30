Mốc son 30/4 qua góc nhìn của thế hệ 'vươn mình vào kỷ nguyên mới'

TPO - Không chỉ tự hào và tri ân quá khứ, những người trẻ là sinh viên, du học sinh tiêu biểu ở trong và ngoài nước xem ngày 30/4 là động lực vươn lên cống hiến góp sức khẳng định giá trị Việt trên toàn cầu. Với họ, trân trọng hòa bình chính là nỗ lực học tập, sáng tạo để đưa hình ảnh đất nước tỏa sáng theo cách hiện đại và bản sắc nhất.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tri thức

Ngày 30/4/1975 là một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên hòa bình và thống nhất. Sau hơn nửa thế kỷ, niềm tự hào ấy vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người trẻ. Đang học tập trong nước hay miệt mài nơi xứ người, sinh viên Việt Nam vẫn luôn chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc. Những cảm xúc, tâm nguyện của họ đã gửi gắm và được Hội Sinh viên Việt Nam lan tỏa thông điệp tự hào, trân trọng hoà bình, thống nhất non sông.

Với thế hệ sinh viên sinh ra và lớn lên trong thời bình, ngày 30/4 không chỉ là một trang sử vàng mà còn là bệ phóng cho những hoài bão lớn.

Tại các giảng đường đại học từ miền xuôi đến miền ngược, mỗi sinh viên đều ý thức được rằng: Học tập chính là cách tốt nhất để tri ân sự hy sinh của cha anh.

Là thủ khoa toàn quốc khối A00 năm 2025 với điểm tuyệt đối 30/30, Nguyễn Lê Hiền Mai - sinh viên Trường ĐH Ngoại thương bày tỏ về giá trị của nền độc lập: “Hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là thành quả của biết bao hy sinh. Với mình, học tập không chỉ để đạt thành tích, mà còn là hành trình chuẩn bị bản lĩnh để đóng góp cho quê hương. Mỗi người trẻ nếu đều cố gắng vươn lên, dám nghĩ, dám làm chính là cách chúng ta viết tiếp câu chuyện hòa bình trong kỷ nguyên mới".

Cùng tinh thần ấy, "Sao Tháng Giêng" năm 2025 Lăng Nguyễn Hùng Anh - sinh viên Trường ĐH Y – Dược, ĐH Thái Nguyên, bày tỏ: “Là một sinh viên người dân tộc thiểu số, mình càng trân trọng hơn giá trị của hai chữ "hoà bình". Hòa bình đã đưa những bạn trẻ từ vùng quê xa xôi như mình đến với giảng đường đại học. Nhìn về lịch sử để thêm tự hào, nhìn vào hiện tại để thêm nỗ lực. Mình mong muốn cùng thế hệ trẻ xây dựng một Việt Nam phát triển, nơi mọi miền quê đều được quan tâm và mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng".

Nữ cán bộ Đoàn tiêu biểu Thân Thị Huyền Mai - sinh viên Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang (Bắc Ninh) khẳng định: “Dấu son 30/4 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn khơi dậy trong mình niềm xúc động mãnh liệt. Là sinh viên - thế hệ được sống trong hòa bình, mình luôn tự nhắc nhở phải nỗ lực hơn, sống có trách nhiệm hơn, để mỗi bước trưởng thành hôm nay không chỉ là hành trình của riêng bản thân, mà còn là sự tiếp nối xứng đáng với tinh thần của ngày đất nước thống nhất”.

Những “đại sứ” mang tâm hồn và bản sắc dân tộc

Ở cách xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, ngày 30/4 lại càng trở nên thiêng liêng hơn đối với những du học sinh. Khoảng cách địa lý không làm vơi đi lòng yêu nước, trái lại, nó trở thành động lực để các bạn trở thành những nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Quang Hải - Nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Tyumen (LB Nga) chia sẻ, 30/4 là dịp để mỗi du học sinh nhìn lại vai trò và trách nhiệm bản thân. “Trên tinh thần đó, mỗi du học sinh Việt Nam đều sẽ trở thành một "đại sứ" góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Dù ở đâu, chúng mình vẫn luôn hướng về quê hương với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao", Hải nói.

Cùng quan điểm về việc khẳng định giá trị Việt trên trường quốc tế, Phạm Hoàng Oanh - Học viên chương trình Thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) tin rằng “mã định danh” của người trẻ khi ra thế giới chính là giá trị dân tộc. “Trong thời đại hội nhập, mình mong muốn kể những câu chuyện về Việt Nam theo cách gần gũi, sáng tạo và hiện đại hơn, để bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu mến đất nước mình", cô nói.

Bùi Trọng Hữu - du học sinh trường ĐH Szeged (Hungary) lại xem ngày 30/4 như một lời nhắc nhở sâu sắc về nguồn cội, niềm tự hào, trân trọng và biết ơn. "Là một người trẻ, được sinh ra trong hòa bình, thừa hưởng nền độc lập, tự do cùng cơ hội phát triển rộng mở trên trường quốc tế, mình càng thêm trân trọng, biết ơn và ý thức rõ trách nhiệm của bản thân”, Hữu nói.

