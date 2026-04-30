Sinh viên tri ân, giáo dục truyền thống mừng ngày 30/4

TPO - Hơn 500 hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống của sinh viên đã được tổ chức sôi nổi hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa chung không khí tự hào, thiêng liêng của cả dân tộc, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sinh viên Việt Nam, sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Theo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các cấp bộ Hội đã tổ chức hơn 500 hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống với sự tham gia của hơn 300.000 hội viên, sinh viên, tại hơn 20 tỉnh, thành phố và nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước.

Các hoạt động diễn ra sôi nổi như tổ chức hành trình về nguồn, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cựu chiến binh; các đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm lịch sử, dâng hương tại các khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ...

Mỗi hình ảnh, mỗi công trình phần việc của các cấp bộ Hội là minh chứng rõ nét cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và sự trân trọng sâu sắc giá trị hòa bình, độc lập của thế hệ trẻ hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tưởng niệm, nhiều công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vệ sinh môi trường, chăm lo an sinh xã hội cũng được triển khai đồng loạt, thu hút hàng chục nghìn lượt sinh viên tham gia, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Sinh viên tham gia các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống.

Sinh viên tham gia tập huấn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Dịp này, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã cùng gửi gắm những tâm tư, tình cảm và niềm tự hào về Tổ quốc. Dù học tập, làm việc ở bất cứ nơi đâu, sinh viên Việt Nam vẫn luôn và sẽ mãi chung một nhịp đập hướng về quê hương, mang theo khát vọng cống hiến, trách nhiệm phụng sự và tinh thần vươn lên không ngừng.

Sinh viên Phạm Hoàng Oanh - hiện theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul chia sẻ: "Mình tin rằng, "mã định danh" của mỗi người trẻ Việt Nam khi ra thế giới chính là những giá trị dân tộc. Trong thời đại hội nhập, thế hệ trẻ Việt Nam cần giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc một cách gần gũi, sáng tạo và hiện đại hơn để bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu mến đất nước mình".

"Là một sinh viên người dân tộc thiểu số, mình càng trân trọng hơn giá trị của hai chữ "hòa bình". Hòa bình đã mở ra những con đường mới, đưa những bạn trẻ từ những vùng quê xa xôi như mình đến với giảng đường đại học, hướng về những ước mơ lớn hơn. Nhìn về lịch sử để thêm tự hào, nhìn vào hiện tại để thêm nỗ lực.

Mong rằng chúng ta, những người trẻ hôm nay sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam phát triển, nơi mọi miền quê được quan tâm và mỗi cá nhân đều cso cơ hội tỏa sáng và cống hiến", sinh viên Lăng Nguyễn Hùng Anh - Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.