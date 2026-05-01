Ngư dân vươn khơi bám biển, kiếm thêm thu nhập dịp nghỉ lễ

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hải sản tiêu thụ mạnh, giá bán cao hơn so với ngày thường nên nhiều ngư dân Nghệ An vươn khơi bám biển xuyên lễ, kiếm thêm thu nhập.
Dọc bãi biển, người dân tất bật gỡ cá, phân loại rồi chuyển cho thương lái thu mua ngay tại chỗ. Những ngày nghỉ lễ, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên cá trích bán được giá, giúp bà con có thêm nguồn thu đáng kể.
Theo ngư dân địa phương, mùa cá trích kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch hằng năm. Cá thường di chuyển thành đàn lớn ở vùng biển gần bờ nên việc đánh bắt khá thuận lợi. Chỉ cần phát hiện luồng cá, ngư dân sẽ thả lưới và nhanh chóng thu được những mẻ cá lớn.
Theo người dân địa phương, nghề đánh bắt cá trích không cần đầu tư lớn, chủ yếu dựa vào sức lao động và kinh nghiệm đi biển. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi hải sản dồi dào cùng giá bán ổn định dịp lễ, nhiều ngư dân vùng biển có thêm thu nhập khá.
Thời gian qua, món cá trích nướng bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách tìm về thưởng thức. Từ một món ăn dân dã, cá trích nướng đang trở thành điểm nhấn ẩm thực, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương.