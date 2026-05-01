Xã hội

Ngư dân vươn khơi bám biển, kiếm thêm thu nhập dịp nghỉ lễ

Thu Hiền

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hải sản tiêu thụ mạnh, giá bán cao hơn so với ngày thường nên nhiều ngư dân Nghệ An vươn khơi bám biển xuyên lễ, kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 8 giờ sáng 1/5, tại bãi biển xã Hải Châu (Nghệ An), không khí trở nên nhộn nhịp khi bè mảng nối đuôi nhau cập bờ sau chuyến biển đêm. Trên các tấm lưới là những mẻ cá trích﻿ tươi xanh.
Dọc bãi biển, người dân tất bật gỡ cá, phân loại rồi chuyển cho thương lái thu mua ngay tại chỗ. Những ngày nghỉ lễ, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên cá trích bán được giá, giúp bà con có thêm nguồn thu đáng kể.
Ngư dân Nguyễn Văn Khoa (57 tuổi, trú xã Hải Châu) cho biết, khoảng 3 giờ sáng ông chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi cách bờ từ 7 - 10 hải lý. Sau 3 - 5 giờ đánh bắt, bè mảng lại quay đầu vào bờ với khoang đầy cá. “Đây đang là mùa cá trích nên chuyến nào cũng có cá. Dịp lễ hải sản được giá nên bà con rất phấn khởi”, ông Khoa nói.
Theo ngư dân địa phương, mùa cá trích kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch hằng năm. Cá thường di chuyển thành đàn lớn ở vùng biển gần bờ nên việc đánh bắt khá thuận lợi. Chỉ cần phát hiện luồng cá, ngư dân sẽ thả lưới và nhanh chóng thu được những mẻ cá lớn.
Trở về sau chuyến biển bội thu, ngư dân Hoàng Phúc (38 tuổi, trú xã Hải Châu) cho hay, bè của anh đánh bắt được khoảng 3 tạ cá trích tươi. “Ngày lễ, nhu cầu hải sản tăng cao, dễ tiêu thụ, giá cả lại cao hơn so với ngày thường nên chúng tôi xuyên lễ﻿ đánh bắt. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, ngư cụ, mỗi chuyến còn lãi 1 - 2 triệu đồng”, anh Phúc chia sẻ.
Các thương lái cũng có mặt từ sớm để chờ thu mua. Theo chị Nguyễn Thị Mai, một đầu mối thu mua hải sản tại địa phương, cá trích đánh bắt trong đêm, không qua bảo quản đá lạnh nên giữ được độ tươi ngon﻿, rất dễ tiêu thụ trong dịp lễ. “Những ngày này khách mua nhiều nên cá về tới bờ là được gom hết. Đây cũng là thời điểm cá trích ngon nhất trong năm”, chị Mai cho hay.
Theo người dân địa phương, nghề đánh bắt cá trích không cần đầu tư lớn, chủ yếu dựa vào sức lao động và kinh nghiệm đi biển. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi hải sản dồi dào cùng giá bán ổn định dịp lễ, nhiều ngư dân vùng biển có thêm thu nhập khá.
Cá trích sau khi đánh bắt được nướng ngay tại bãi biển phục vụ du khách. Nhờ vậy, thịt cá giữ nguyên độ ngọt, béo và hương thơm đặc trưng của biển.
Thời gian qua, món cá trích nướng bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách tìm về thưởng thức. Từ một món ăn dân dã, cá trích nướng đang trở thành điểm nhấn ẩm thực, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương.

Thu Hiền
