Cứu 4 người trong vụ cháy quán phở ở TPHCM

TPO - Phát hiện có 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Clip vụ giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM.

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết, khoảng 23 giờ 53 ngày 30/4, khi nhận tin báo cháy tại căn nhà số 225 Trần Hưng Đạo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, khói và khí độc bao trùm toàn bộ không gian bên trong ngôi nhà. Phát hiện có 4 người bị mắc kẹt, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Song song đó, nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng quạt hút khói công suất lớn để đẩy khí độc, nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ sau khoảng 5 phút, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Hình ảnh lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về ngườ và tài sản thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Danh tính 4 người được cứu gồm ông Nguyễn Thanh Đình (SN 1934, chủ nhà), bà Nguyễn Thu Phương (SN 1966), chị Lê Thị Minh Thư (SN 1994) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1980).

Người dân an toàn sau vụ cháy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng quá tải thiết bị điện, đặc biệt tại các nhà ở kết hợp kinh doanh; đồng thời trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.