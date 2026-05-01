Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cứu 4 người trong vụ cháy quán phở ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Phát hiện có 4 người bị mắc kẹt trong căn nhà đang cháy, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Clip vụ giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM.

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết, khoảng 23 giờ 53 ngày 30/4, khi nhận tin báo cháy tại căn nhà số 225 Trần Hưng Đạo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

chay-wx.jpg
Vụ cháy quán Phở Vị sát vách vụ cháy quán ốc hồi cuối năm 2025 khiến 6 người thương vong.

Tại hiện trường, khói và khí độc bao trùm toàn bộ không gian bên trong ngôi nhà. Phát hiện có 4 người bị mắc kẹt, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Song song đó, nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng quạt hút khói công suất lớn để đẩy khí độc, nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ sau khoảng 5 phút, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

z7780219248598-beefd71219b9bad1b991c6fd92a6229f.jpg
z7780224378167-3e70f0e2a34eba1074a59256976e4ab7.jpg
z7780224374395-3e6d2c4bc3608aec62313e68a8d96c7d.jpg
z7780224363879-d227b80f562a34a73485add97742d4c0.jpg
Hình ảnh lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về ngườ và tài sản thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Danh tính 4 người được cứu gồm ông Nguyễn Thanh Đình (SN 1934, chủ nhà), bà Nguyễn Thu Phương (SN 1966), chị Lê Thị Minh Thư (SN 1994) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1980).

untitled.png
Người dân an toàn sau vụ cháy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng quá tải thiết bị điện, đặc biệt tại các nhà ở kết hợp kinh doanh; đồng thời trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố.

