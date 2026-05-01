Hà Nội có thể ghi nhận tới 220 điểm úng ngập khi mưa lớn

TPO - Dự báo trong mùa mưa năm 2026, với lượng mưa từ 70–100mm/h có thể xuất hiện 71 điểm ngập cục bộ và khi mưa lớn trên 100mm/h, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng ngập tại 54 phường, xã.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội mùa mưa năm 2026.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống hiện có, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối, đảm bảo thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 310mm/2 ngày tại khu vực đã được cải tạo theo dự án thoát nước Hà Nội; giảm thiểu các điểm úng ngập cục bộ về mức độ ngập và thời gian úng ngập.

Chủ động giải quyết các điểm úng ngập đã xuất hiện trong năm 2025 đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Dự báo trong mùa mưa năm 2026, với lượng mưa dưới 50mm/h, cơ bản không xảy ra úng ngập; từ 50-70mm/h có khoảng 11 điểm ngập; từ 70–100mm/h có thể xuất hiện 71 điểm ngập cục bộ và khi mưa lớn trên 100mm/h, toàn thành phố có thể ghi nhận tới 220 điểm úng ngập tại 54 phường, xã.

Để chủ động ứng phó, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo mưa lớn; xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thoát nước theo từng cấp độ mưa; tổ chức nạo vét hệ thống cống, mương, sông, hồ điều hòa theo lưu vực, ưu tiên các tuyến trục chính như sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây.

Hà Nội phân luồng phương tiện tại đường Võ Chí Công năm 2025.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống mương, sông, hồ điều hòa thoát nước; Triển khai các Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp giảm thiểu úng ngập; Triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn đầu tư công.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các phường, xã phối hợp với Chủ đầu tư các khu đô thị và các Chủ đầu tư khác trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước khu đô thị, phối hợp trong công tác dẫn dòng thi công phục vụ thoát nước chung.

Hoàn thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước đệm trên các hồ, hệ thống sông, mương thoát nước trước mưa để tăng dung tích trữ, điều hòa; tổ chức vận hành an toàn, linh hoạt Trạm bơm Yên Sở, đập Thanh Liệt và các công trình điều tiết liên quan, phối hợp vận hành hợp lý đập Cầu Quang.

Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Nhuệ, sông Đáy triển khai cơ chế phối hợp vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Cầu Sa và các công trình tiêu trong mùa mưa theo quy định.

Trạm bơm Yên Sở và Bắc Thăng Long - Vân Trì được kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị, nhân lực dự phòng theo phương án 04 tại chỗ, 03 sẵn sàng đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ đối với các cửa điều tiết, trạm bơm, thiết bị đóng mở cửa phai,… để sẵn sàng hoạt động 24/24h trong suốt mùa mưa.

Đặc biệt đối với "rốn ngập" tại khu vực đường Võ Chí Công, Hà Nội yêu cầu các đơn vị bố trí và vận hành hợp lý xe bơm di động nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát cho hệ thống hiện trạng; kiểm tra, rà soát mặt đường, trường hợp xuất hiện lún võng cục bộ thì có phương án duy tu, thảm bù cao độ (đặc biệt đoạn trước tòa nhà Lotte và UDIC).

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng tuyến cống thoát nước Long Biên - Cự Khối để phân lưu hướng thoát cho đường Đàm Quang Trung về mương đường Tây - mương Xuân Đỗ Hạ ra sông Cầu Bây.