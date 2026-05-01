Hà Nội: Phát hiện nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao

Thanh Hà

TPO - Tối 30/4, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đáng chú ý, trong đó có nhiều tài xế ô tô.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ phương tiện.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu ăn uống, liên hoan tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia. Trước tình hình đó, CSGT Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố.

Việc kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng chức năng duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm; phối hợp với công an cấp xã, tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ buổi tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.

Ghi nhận tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, cá biệt có 2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm.

Cụ thể, khoảng 20h42 tại đường Nguyễn Phong Sắc, tổ công tác phát hiện anh N.V.L (SN 1959, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BMW BKS 30L-509.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,355 mg/L.

Tiếp đó, vào lúc 21h09, trên đường Tôn Thất Thuyết, lực lượng chức năng phát hiện anh C.V.N (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Camry BKS 30A-904.XX vi phạm ở mức 0,338 mg/L. Cả hai trường hợp đều thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Cũng trong tối cùng ngày, tại khu vực trung tâm, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến Trần Nhật Duật. Ghi nhận từ 20h đến 21h30, tổ công tác đã phát hiện 4 trường hợp điều khiển mô tô vi phạm.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.

